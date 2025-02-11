Сколько государство потратило на аттестацию каждого учителя в 2024 году, и достаточно ли этого

Аттестация учителей – обязательное требование к повышению квалификации педагога. Хотя у педагогов есть возможность самостоятельно выбирать возможности для повышения профессионального уровня, есть курсы и за государственный счет.

Глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инновации Сергей Бабак рассказал, сколько стоит аттестация одного педагога и достаточно ли этого. Какие данные Минобразования об аттестации учителей в 2024 году, пишет 24 Канал, ссылаясь на "Освіта.UA".

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Субвенция на аттестацию учителей – как это происходит

Курсы повышения квалификации для педагогов проводят областные Институты повышения педагогического образования (ИППО), обычно в течение двух недель, очно или дистанционно, с отрывом или без от производства.

Министерство образования и науки хоть и предоставило определенную автономию педагогам в вопросе повышения квалификации, но оставляет возможности и прохождения ее за государственный счет при ИППО. Средства для этого выделяются из государственной субвенции и распределяются между областными институтами последипломного педагогического образования.

Эффективность использования данных ресурсов в прошлом году прокомментировал Сергей Бабак. Так, по его словам, в 2024 году на повышение квалификации учителей было заложено 100 миллионов гривен, а освоено лишь 52.7%.

По информации МОН в прошлом году повышение квалификации прошли почти 153 тысячи педагогов. Из них:

7150 директоров,

9907 заместителей,

133261 учитель,

2042 педагога пилотных классов,

588 других педагогических работников.

То есть 152 948 педагогов повысили квалификацию за государственный счет за 52,7 миллиона гривен. Другими словами, стоимость повышения квалификации одного педагога за год составила 344,8 гривны. Только мне это кажется глобальной профанацией?

– отмечает Бабак.

Причиной низкого процента освоения средств Минобразования назвало долгий процесс распределения средств от области до областных институтов повышения педагогического образования (ИППО), которые являются распорядителями средств.

На самом деле МОН распределило средства в августе, а области в октябре. Хотя МОН имело все возможности сделать это на полгода раньше,

– комментирует депутат.

Сергей Бабак отмечает и то, что при всех трансформациях в образовании Министерство образования и науки до сих пор ничего не сделало в части трансформации системы повышения квалификации. Если курсы выбирают учителя самостоятельно, то они обычно платные, и их из собственного кармана оплачивают педагоги.

Мы позволили законом учителям самостоятельно выбирать, где проходить повышение квалификации, в постановлении КМУ также предусмотрено, что педагоги могут самостоятельно выбирать субъекта повышения квалификации. А МОН до сих пор ничего не сделало для того, чтобы учителя получили реальную автономию в вопросе повышения квалификации, и до сих пор все средства субвенции распределяются между областными ИППО, да еще и с эффективностью 50%,

– подчеркнул председатель Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

Это еще одно звено реформирования образования, которое требует изменений.