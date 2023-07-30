В перечне самых дорогих: сколько стоит экономическое образование в вузах Украины
30 июля 2023, 14:36Читати новину українською
Источник:thepage.ua
Абитуриенты в Украине активно подают заявления на поступление в вузы и колледжи. Продолжается вступительная кампания в 2023 году.
Специальности, связанные с экономикой и бизнесом, обычно присутствуют в списке самых дорогих предложений ЗВО. Цены при этом у отдельных вузов выросли по сравнению с прошлым учебным годом ориентировочно на 20%.
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Сколько стоит обучение по специальности "Экономика"
|ЗВО
|Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024
|Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
|Университет "Киевская школа экономики" (частный)
|100 тысяч гривен
|+20%
|Киево-Могилянская академия
|55 тысяч гривен
|+28%
|Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
|47 тысяч гривен
|+24%
|Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
|39,8 тысяч гривен
|+21%
|Государственный торгово-экономический университет (Киев)
|36,1 тысяч гривен
|+17%
Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.