В перечне самых дорогих: сколько стоит экономическое образование в вузах Украины

30 июля 2023, 14:36
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Источник:

thepage.ua

Абитуриенты в Украине активно подают заявления на поступление в вузы и колледжи. Продолжается вступительная кампания в 2023 году.

Специальности, связанные с экономикой и бизнесом, обычно присутствуют в списке самых дорогих предложений ЗВО. Цены при этом у отдельных вузов выросли по сравнению с прошлым учебным годом ориентировочно на 20%.

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Сколько стоит обучение по специальности "Экономика"

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023
Университет "Киевская школа экономики" (частный) 100 тысяч гривен +20%
Киево-Могилянская академия 55 тысяч гривен +28%
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 47 тысяч гривен +24%
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 39,8 тысяч гривен +21%
Государственный торгово-экономический университет (Киев) 36,1 тысяч гривен +17%
Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Вступительная кампания – 2023: кратко

  • В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
  • Участие в дополнительной сессии могли принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году проходит дистанционно через электронные кабинеты поступающего.
  • Их регистрация началась 1 июля.
  • Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.
Автор: Марія Волошин