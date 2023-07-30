Спеціальності, пов'язані з економікою та бізнесом, зазвичай є у переліку найдорожчих пропозицій ЗВО. Ціни при цьому в окремих вишів зросли у порівнянні з минулим навчальним роком орієнтовно на 20%.

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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Економіка"

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023 Університет "Київська школа економіки” (приватний) 100 тисяч гривень +20% Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +28% Київський національний університет імені Тараса Шевченка 47 тисяч гривень +24% Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 39,8 тисяч гривень +21% Державний торговельно-економічний університет (Київ) 36,1 тисяч гривень +17%

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