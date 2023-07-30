Спеціальності, пов'язані з економікою та бізнесом, зазвичай є у переліку найдорожчих пропозицій ЗВО. Ціни при цьому в окремих вишів зросли у порівнянні з минулим навчальним роком орієнтовно на 20%.
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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Економіка"
|ЗВО
|Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024
|Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
|Університет "Київська школа економіки” (приватний)
|100 тисяч гривень
|+20%
|Києво-Могилянська академія
|55 тисяч гривень
|+28%
|Київський національний університет імені Тараса Шевченка
|47 тисяч гривень
|+24%
|Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
|39,8 тисяч гривень
|+21%
|Державний торговельно-економічний університет (Київ)
|36,1 тисяч гривень
|+17%
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.