Спеціальності, пов'язані з економікою та бізнесом, зазвичай є у переліку найдорожчих пропозицій ЗВО. Ціни при цьому в окремих вишів зросли у порівнянні з минулим навчальним роком орієнтовно на 20%.

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Скільки коштує навчання за спеціальністю "Економіка"

ЗВО Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 Зміна ціни в порівнянні з навчальним роком 2022 – 2023
Університет "Київська школа економіки” (приватний) 100 тисяч гривень +20%
Києво-Могилянська академія 55 тисяч гривень +28%
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 47 тисяч гривень +24%
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 39,8 тисяч гривень +21%
Державний торговельно-економічний університет (Київ) 36,1 тисяч гривень +17%

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.