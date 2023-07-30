Специальности, связанные с экономикой и бизнесом, обычно присутствуют в списке самых дорогих предложений ЗВО. Цены при этом у отдельных вузов выросли по сравнению с прошлым учебным годом ориентировочно на 20%.

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Сколько стоит обучение по специальности "Экономика"

ЗВО Цена обучения по контракту на первом курсе в учебном году 2023 – 2024 Изменение цены по сравнению с учебным годом 2022 – 2023 Университет "Киевская школа экономики" (частный) 100 тысяч гривен +20% Киево-Могилянская академия 55 тысяч гривен +28% Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 47 тысяч гривен +24% Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 39,8 тысяч гривен +21% Государственный торгово-экономический университет (Киев) 36,1 тысяч гривен +17%

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