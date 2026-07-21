Сколько стоит обучение в Киевской школе экономики: цены на бакалавриате

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. Цены на обучение в вузах в этом году существенно выросли.

Поэтому вузы Украины установили новые цены на обучение по различным специальностям. Ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик рассказал 24 Каналу о стоимости получения высшего образования в его вузе.

Какова стоимость обучения в KSE University

В 2026 году KSE University предлагает абитуриентам 11 бакалаврских и 10 магистерских программ.

Стоимость бакалавриата составляет от 87 500 до 142 500 гривен в год – в зависимости от программы.

Так, стоимость обучения по специальности "Программная инженерия" – 142 500 гривен в год, или 570 тысяч гривен за 4 года.

132 500 гривен в год стоит обучение по специальностям "Бизнес-экономика", "Кибербезопасность" и "Искусственный интеллект". Полная стоимость каждой из этих программ составляет 530 тысяч гривен за 4 года.

"Психология", "Право" и "Экономика и большие данные" стоят по 110 тысяч гривен в год. Полная стоимость обучения по этим программам – 440 тысяч гривен за 4 года.

По 87 500 гривен нужно заплатить за год обучения по таким специальностям, как "Прикладная математика", "Физическая математика", "Дельта-инженерия" и "Инжиниринг инновационного производства". Полная стоимость каждой из этих программ – 350 тысяч гривен за 4 года.

Абитуриенты могут претендовать на гранты, которые покрывают полную или частичную стоимость обучения. На грантах обучается 61% абитуриентов,

– отметил Брик.

К слову, что KSE University – частный университет в Киеве. В нем обучается более 1 700 студентов на 5 факультетах и по 21 академической программе.

Сколько контрактных и бюджетных мест на бакалавриате

В этом году вуз набирает студентов на программы по экономике, бизнесу, IT, инженерии, праву, публичному управлению, психологии, данным, искусственному интеллекту, биоинформатике и беспилотным летательным аппаратам.

На бакалавриате KSE University в 2026 году контрактные места и максимальный объем государственного заказа распределены следующим образом: "Бизнес-экономика" – 99 / до 11, "Программная инженерия" – 65 / до 15, "Экономика и большие данные" – 49 / до 11, "Психология" – 41 / до 9, "Кибербезопасность" – 43 / до 7, "Искусственный интеллект" – 44 / до 21, "Право" – 32 / до 6, "Прикладная математика" – 20 / до 10, "Физическая математика" – 15 / до 5, "Дельта-инженерия" – 19 / до 10, "Инжиниринг инновационного производства" – 25 / до 10.

Какие новые программы появились в 2026 году

В этом году университет открывает две новые бакалаврские программы в инженерной школе – "Дельта-инженерия" и "Инжиниринг инновационного производства".

Программа "Дельта-инженерия" сочетает фундаментальную инженерную подготовку, работу с реальными задачами, прототипирование и командные проекты. После второго курса студенты выбирают одно из направлений: электронику, автоматизацию и робототехнику или прикладную механику.

Программа "Инжиниринг инновационного производства" сочетает инженерию, технологии, производство и работу над R&D-проектами. Для абитуриентов, прошедших конкурсный отбор, грант покрывает полную стоимость обучения, проживания, питания и стипендию в размере 800 евро ежемесячно.