Тож ЗВО України сформували нову вартість навчання на різних спеціальностях. Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік розповів 24 Каналу, які ціни на здобуття вищої освіти у його виші.
Які ціни на навчання у KSE University
У 2026 році KSE University пропонує вступникам 11 бакалаврських і 10 магістерських програм.
Вартість бакалаврату становить від 87 500 до 142 500 гривень на рік – залежно від програми.
Так, вартість навчання на спеціальності "Програмна інженерія" – 142 500 гривень на рік, або 570 тисяч гривень за 4 роки.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
132 500 гривень на рік коштує навчання на "Бізнес-економіці", "Кібербезпеці" та "Штучному інтелекті". Повна вартість кожної з цих програм становить 530 тисяч гривень за 4 роки.
"Психологія", "Право" та "Економіка і великі дані" коштують по 110 тисяч гривень на рік. Повна вартість навчання на цих програмах – 440 тисяч гривень за 4 роки.
По 87 500 гривень треба віддати за рік здобуття освіти на таких спеціальностях як "Прикладна математика", "Фізична математика", "Дельта інженерія" та "Інжиніринг інноваційного виробництва". Повна вартість кожної з цих програм – 350 тисяч гривень за 4 роки.
Вступники можуть претендувати на гранти, які покривають повну або часткову вартість навчання. На грантах навчається 61% вступників,
– зауважив Брік.
До слова, що KSE University – приватний університет у Києві. У ньому навчається понад 1 700 студентів на 5 факультетах і 21 академічній програмі.
Скільки є контрактних і бюджетних місць на бакалавраті
Цьогоріч виш набирає студентів на програми з економіки, бізнесу, IT, інженерії, права, публічного управління, психології, даних, штучного інтелекту, біоінформатики та безпілотних літальних апаратів.
На бакалавраті KSE University у 2026 році контрактні місця і максимальний обсяг державного замовлення розподілені так: "Бізнес-економіка" – 99 / до 11, "Програмна інженерія" – 65 / до 15, "Економіка і великі дані" – 49 / до 11, "Психологія» – 41 / до 9, "Кібербезпека" – 43 / до 7, "Штучний інтелект" – 44 / до 21, "Право" – 32 / до 6, "Прикладна математика" – 20 / до 10, "Фізична математика" – 15 / до 5, "Дельта Інженерія" – 19 / до 10, "Інжиніринг інноваційного виробництва" – 25 / до 10.
Які нові програми з'явилися у 2026 році
Цьогоріч університет відкриває дві нові бакалаврські програми в інженерній школі – "Дельта інженерія" та "Інжиніринг інноваційного виробництва".
Програма "Дельта інженерія" поєднує фундаментальну інженерну підготовку, роботу з реальними задачами, прототипування та командні проєкти. Після другого курсу студенти обирають один із напрямів: електроніку, автоматизацію і робототехніку або прикладну механіку.
Програма "Інжиніринг інноваційного виробництва" поєднує інженерію, технології, виробництво та роботу з R&D-проєктами. Для вступників, які пройдуть конкурсний відбір, грант покриває повну вартість навчання, проживання, харчування та стипендію 800 євро щомісяця.
Раніше ми розповідали, що Київська школа економіки пропонує абітурієнтам можливість отримати найвищу стипендію у нашій державі. Сума допомоги – тисяча доларів щомісяця.