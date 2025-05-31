Цены выше на треть: какова средняя стоимость обучения в ЗВО в 2025 году

Стоимость получения высшего образования в Украине увеличивается. Если сравнить с 2024 годом, обучение в топовых вузах на самых популярных образовательных программах для поступающих 2025 года подорожало в среднем на 34%.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на исследование The page.

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Как выросла стоимость высшего образования

Сначала медиа определили, какие специальности попали в список 10 лучших по количеству заявлений от абитуриентов в 2024 году. Показательно, что именно эти направления аккумулировали 44,6% спроса.



Самые популярные специальности в 2024 году / ГП "Инфоресурс"

Впоследствии по каждой из этих специальностей определили 5 самых популярных ЗВО, куда на конкретное направление поступило больше всего заявлений от абитуриентов. Так удалось определить 50 самых популярных предложений вузов.

Итак, средняя стоимость получения образования бакалавра по самым популярным специальностям в ведущих ЗВО в 2025 году составляет 56,348 тысячи гривен.

По подсчетам, аналогичный условный показатель стоимости образования в 2024 году составил 42,077 тысячи гривен. То есть подорожание высшего образования достигает 34%, что существенно превышает показатель инфляции за 2024 год – 12%.

Если в 2024 году ориентировочная стоимость высшего образования достигала 30 – 50 тысяч гривен, то сейчас говорится преимущественно о 45 – 65 тысяч гривен. Без привлечения гранта на образование это не всем под силу.

Также за ростом цен на образование не успевает и прошлогодняя динамика средней зарплаты – +23,1%. Это означает, что для большинства украинцев высшее образование по сравнению с 2024 годом становится менее доступным.

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