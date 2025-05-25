В МОН сообщили, на каких специальностях вырастет стоимость обучения

Получать высшее образование в Украине станет дороже. К примеру, в этом году поступление на "право" обойдется в гораздо большую сумму.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий "РБК-Украина", отмечает 24 Канал. И объяснил причины.

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На каких специальностях вырастет стоимость обучения в 2025 году

Чиновник отметил, что на праве, как и на 15 других специальностях, популярность которых не соответствует потребностям рынка труда (например менеджмент, экономика, туризм, журналистика) ввели индикативную себестоимость. Она приравнивает стоимость контракта и стоимость того, что государство оплачивает для бюджетника.

У нас в высшем образовании большая системная проблема: бюджет платит за одного студента больше, чем стоимость контракта. Со временем мы должны прийти к тому, что стоимость обучения на бюджете и стоимость обучения на контракте должны быть приравнены на всех специальностях,

– уточнил Винницкий.

И добавил, что в этом году так сделают для тех специальностей, которые больше всего в спросе и меньше всего нужны для рынка труда. К примеру, это право, экономика, менеджмент и тому подобное.

Для других есть рыночная стоимость. Классический пример – агрономия. Для человека, который поступает на агронома, бюджет выплачивает примерно 60 тысяч гривен в зависимости от университета. А контракт очень часто стоит 30 – 35 тысяч. И мы понимаем, что повышать цены контракта на агронома нежелательно: здесь часто речь идет о поступающих из сел, которые не имеют тех доходов и не могут себе это позволить,

– отметил заместитель министра.

И добавил, что, несмотря на такую огромную разницу в ценах, есть надежда, что кто-то, кто рассматривал поступление на экономику, пойдет учиться на агрономию. Это будет и гораздо дешевле, и гораздо более востребовано на рынке труда. И больше шансов, что человек будет работать по специальности, убежден чиновник.