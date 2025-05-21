Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Education.ua. Стремительно дорожает стоимость обучения на гуманитарных, ІТ-специальностях и "Богословии".

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Какие самые дорогие специальности в вузах по ценам 2024 года

Стоимость обучения растет и по понятным причинам, в частности из-за инфляции, и искусственно: еще в прошлом году чиновники предусматривали рост цен из-за старта экспериментального проекта с грантами на обучение для поступающих.

Самые дорогие специальности в учреждениях высшего образования по ценам 2024 года такие:

Стоматология – средняя стоимость обучения составляет 44 608 гривен.

Медицина – 44 149 гривен.

Аудиовизуальное искусство и производство – 40 703 гривны.

Богословие – 40 674 гривны.

Педиатрия – 39 836 гривен.

Медицинская психология – 38 603 гривны.

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 37 935 гривен.

Музыкальное искусство – 37 621 гривна.

Сценическое искусство – 37 243 гривны.

Системный анализ – 36 947 гривен.

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Напомним, что заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий отметил, что МОН хочет побудить государственные университеты повысить цены на контракт для ряда популярных специальностей до 50 тысяч гривен в год.