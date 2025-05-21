Но для этого нужно иметь соответствующие документы и знать язык страны на высоком уровне. В противном случае можно претендовать разве что на платную форму обучения, информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина

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Сколько стоит обучение в Польше

Стоимость обучения на популярных учебных программах в польских университетах колеблется от 4 до 72 тысяч злотых (40,6 – 731 тысяча гривен) за 1 год обучения. Цена зависит от учебного заведения, выбранного факультета, языка получения образования, а также формы обучения.

Самыми дорогими являются следующие специальности:

медицинская сфера – до 72 000 злотых (731 тысяча гривен);

управление – 20 200 злотых (202 тысячи гривен);

экономика – 20 200 злотых (202 тысячи гривен);

финансы и бухгалтерский учет – 20 200 злотых (202 тысячи гривен)

IT – 20 000 злотых (200 тысяч гривен).

Самыми дешевыми являются такие специальности:

английская филология – 8 600 злотых (86 тысяч гривен);

логистика – 7 800 злотых (78 тысяч гривен);

педагогика – 6 360 злотых (63 тысячи гривен);

мехатроника – 5 500 злотых (55 тысяч гривен);

акушерство – 5 200 злотых (52 тысячи гривен).

Цены указаны за дневную форму обучения. Заочная – почти вдвое дешевле.

Добавим, что большинство ЗВО имеют общежития. Стоимость проживания в них колеблется от 400 до 550 злотых в месяц.