Але для цього потрібно мати відповідні документи та знати мову країни на високому рівні. В іншому разі можна претендувати хіба на платну форму навчання, інформує 24 Канал з посиланням на РБК-Україна
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Скільки коштує навчання у Польщі
Вартість навчання на популярних навчальних програмах у польських університетах коливається від 4 до 72 тисяч злотих (40,6 – 731 тисяча гривень) за 1 рік навчання. Ціна залежить від закладу освіти, вибраного факультету, мови здобуття освіти, а також форми навчання.
Найдорожчими є такі спеціальності:
- медична сфера – до 72 000 злотих (731 тисяча гривень);
- управління – 20 200 злотих (202 тисячі гривень);
- економіка – 20 200 злотих (202 тисячі гривень);
- фінанси та бухгалтерський облік – 20 200 злотих (202 тисячі гривень)
- IT – 20 000 злотих (200 тисяч гривень).
Найдешевшими є такі спеціальності:
- англійська філологія – 8 600 злотих (86 тисяч гривень);
- логістика – 7 800 злотих (78 тисяч гривень);
- педагогіка – 6 360 злотих (63 тисячі гривень);
- мехатроніка – 5 500 злотих (55 тисяч гривень);
- акушерство – 5 200 злотих (52 тисячі гривень).
Ціни вказані за денну форму навчання. Заочна – майже вдвічі дешевша.
Додамо, що більшість ЗВО мають гуртожитки. Вартість проживання у них коливається від 400 до 550 злотих на місяць.
- Нагадаємо, що Польща запровадила ліміт на приймання іноземних студентів. Кількість вступників-іноземців в університеті не може перевищувати 50% від загальної кількості студентів закладу.