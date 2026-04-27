Цены на обучение в украинских вузах будут расти: где и почему

В Украине растут цены на обучение в вузах. В прошлом году стоимость получения образования увеличилась в среднем почти на 30 процентов.

Студенты-контрактники сейчас платят за образование от 47 до 110 тысяч гривен в год. DW рассказывает, какие факторы влияют на увеличение цен.

Как объясняют рост цен в МОН и в вузах?

В МОН Украины говорят, что цены на обучение растут, ведь вузам надо формировать специальные фонды. В частности после того, как работникам университетов с 1 января 2026 года повысили зарплату на 30 процентов, а с 1 сентября повысят еще на 20 процентов. В ведомстве цены называют адекватными. При этом акцентируют, что дешевое высшее образование не бывает качественным.

Профессор Национального университета "Запорожская политехника" Владимир Бахрушин отмечает, что себестоимость обучения растет из-за повышения расходов на оплату труда, энергоносители, содержание помещений. По его словам, государство пока не покрывает реальных расходов вузов даже для бюджетных мест.

Обратите внимание! В Украине продолжается процесс объединения вузов. Десять объединенных университетов уже работают с современным оборудованием. Об этом в своем в телеграмм-канале сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой.

Какие еще есть причины подорожания?

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского DW подтвердили, что планируют повышать плату за обучение в 2026 – 2027 учебном году. Говорят, что все дорожает, а зарплаты преподавателям платить надо.

Еще одним фактором в вышеупомянутой ситуации является демографическая ситуация в Украине. Население сокращается – сокращается и количество абитуриентов. Это соответственно уменьшает доходы вузов. Бахрушин также обратил внимание на несовершенство модели финансирования высшего образования в Украине. По его словам, не учитывают стоимости подготовки специалистов в разных отраслях. Например, технические или естественные направления значительно дороже чем гуманитарные.

При этом он отмечает развитие системы грантов, стипендий и господдержки.

Интересно! Украинское образование получит от международных партнеров 91 миллион долларов. Средства направят в рамках сотрудничества с ЮНИСЕФ в 2026 году.

Помогут ли гранты?

Секретарь Образовательного комитета Верховной Рады Наталья Пипа считает гранты хорошим стимулом для студентов. Также это полезно для государства, ведь она будет поддерживать востребованные специальности на рынке труда. В частности незаполненные специальности, критически нужны для восстановления страны: технические и рабочие профессии.

Размер гранта зависит от результатов поступающего и выбранной специальности. Нардеп при этом не считает, что повышение стоимости станет основной причиной для выезда на обучение за границу.

Как выросла стоимость высшего образования в Украине?

Цены на обучение в украинских вузах растут ежегодно. За 4 года средняя стоимость обучения выросла примерно на 60%:

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;

в 2023 году – 21 591 гривну;

в 2024 году – 25 347 гривен;

в 2025 году – 30 798 гривен.

Наиболее резкое повышение произошло именно за последний год.