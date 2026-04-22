"Левой рукой, чтобы не поймали": родители в шутку признались, как делают "домашку" за детей

В сети набирает популярность видео, где мама первоклассника выполняет домашнее задание вместо сына. И хотя это выглядит забавно, пользователи активно обсуждают, стоит ли так "помогать" детям.

Мама первоклассника Карина поделилась в TikTok видео, которое быстро стало вирусным: женщина показала, как выполняет домашнее задание вместо своего сына. В подписи она в шутку отметила, что такие ситуации чаще всего случаются в воскресенье вечером, когда ребенок уже спит, а об уроках вспоминают родители.

Родители признались, что тоже так делали

Ролик собрал более 150 тысяч просмотров и вызвал оживленную дискуссию в комментариях. Многие родители честно признались: иногда они также берутся за тетради своих детей, особенно когда речь идет о начальной школе.

Некоторые рассказывали, что пытается маскировать почерк – пишет левой рукой или даже переворачивает тетрадь, чтобы текст выглядел "детским". Другие вспоминали забавные ситуации, когда учителя сразу замечали подмену и оставляли в тетрадях ироничные комментарии вроде: "Кто это писал?"

Кто делает "домашку" за детей: смотрите видео

В то же время часть пользователей отметила: даже если очень хочется помочь, лучше этого не делать. Ведь ребенок должен научиться самостоятельно справляться с заданиями, даже если это занимает больше времени или сопровождается ошибками.

Почему учителя быстро замечают "помощь"?

Педагоги в комментариях заметили, что отличить почерк взрослого от детского довольно легко. Особенно это заметно в младших классах, где письмо только формируется.

Кроме того, регулярное выполнение домашних заданий родителями может навредить ребенку. Он не только не усваивает материал, но и постепенно привыкает перекладывать ответственность на других.

В то же время некоторые родители выбирают другой подход: если ребенок не сделал уроки вовремя, он должен завершить их самостоятельно – даже если придется проснуться раньше. Такой способ, по словам пользователей, помогает сформировать ответственность и навыки самоорганизации.

