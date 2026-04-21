Украинская школьница, которая сейчас учится в США, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась за рубежом. В заметке в своем TikTok она рассказала, что обучение в американской школе имеет не только преимущества, но и ряд неожиданных минусов.

Смотрите также Учительница показала "любимую ученицу": реакция детей растрогала сеть

Почему сложно найти друзей?

Одной из главных проблем девушка называет социализацию. По ее наблюдениям, в школах уже сформированы компании учеников, которые не спешат принимать новичков в свой круг.

Особенно непросто тем, кто недавно переехал и еще не владеет языком на достаточном уровне. Это создает дополнительный барьер в общении и усложняет знакомства.

Что рассказывает девушка о школах США: смотрите видео

В сети часть пользователей подтвердила такие наблюдения, отметив, что подобная атмосфера часто изображается и в подростковых фильмах. В то же время другие делятся противоположным опытом и говорят, что все зависит от характера и открытости человека.

Питание, график и безопасность

Еще одним минусом школьница назвала еду в учебных заведениях. По ее словам, в школьных столовых преобладает фастфуд: пицца, картофель фри, снеки и сладкие напитки. Среди более полезных вариантов – лишь небольшие порции салатов или фруктов.

Непривычным для украинки стало и расписание занятий. Уроки начинаются очень рано – около 7 утра, поэтому приходится просыпаться еще до рассвета. Такой режим, по ее словам, быстро истощает, даже несмотря на то, что обучение заканчивается раньше, чем в Украине.

Отдельно девушка упомянула и о вопросах безопасности. В школах проводят специальные тренировки на случай стрельбы, чтобы ученики знали, как действовать в критических ситуациях. Для украинских детей это выглядит необычно, однако в США такие мероприятия являются частью учебного процесса.

Обратите внимание! Несмотря на критику, пользователи сети отмечают: опыт обучения за рубежом помогает лучше понять другую культуру и научиться адаптироваться к новым условиям.

"Идеальные уроки только в теории": учительница раскритиковала педосвіту в Украине