Українська школярка, яка нині навчається у США, розповіла про труднощі, з якими зіткнулася за кордоном. У дописі у своєму TikTok вона розповіла, що навчання в американській школі має не лише переваги, а й низку несподіваних мінусів.

Чому складно знайти друзів?

Однією з головних проблем дівчина називає соціалізацію. За її спостереженнями, у школах вже сформовані компанії учнів, які не поспішають приймати новачків до свого кола.

Особливо непросто тим, хто нещодавно переїхав і ще не володіє мовою на достатньому рівні. Це створює додатковий бар’єр у спілкуванні та ускладнює знайомства.

Що розповідає дівчина про школи США: дивіться відео

У мережі частина користувачів підтвердила такі спостереження, зазначивши, що подібна атмосфера часто зображається і в підліткових фільмах. Водночас інші діляться протилежним досвідом і кажуть, що все залежить від характеру та відкритості людини.

Харчування, графік і безпека

Ще одним мінусом школярка назвала їжу в навчальних закладах. За її словами, у шкільних їдальнях переважає фастфуд: піца, картопля фрі, снеки та солодкі напої. Серед більш корисних варіантів – лише невеликі порції салатів або фруктів.

Незвичним для українки став і розклад занять. Уроки починаються дуже рано – близько 7 ранку, тому доводиться прокидатися ще до світанку. Такий режим, за її словами, швидко виснажує, навіть попри те, що навчання закінчується раніше, ніж в Україні.

Окремо дівчина згадала і про питання безпеки. У школах проводять спеціальні тренування на випадок стрілянини, щоб учні знали, як діяти у критичних ситуаціях. Для українських дітей це виглядає незвично, однак у США такі заходи є частиною навчального процесу.

Зверніть увагу! Попри критику, користувачі мережі зауважують: досвід навчання за кордоном допомагає краще зрозуміти іншу культуру та навчитися адаптуватися до нових умов.

