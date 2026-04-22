Мама першокласника Карина поділилася у TikTok відео, яке швидко стало вірусним: жінка показала, як виконує домашнє завдання замість свого сина. У підписі вона жартома зазначила, що такі ситуації найчастіше трапляються у неділю ввечері, коли дитина вже спить, а про уроки згадують батьки.

Батьки зізналися, що теж так робили

Ролик зібрав понад 150 тисяч переглядів і викликав жваву дискусію у коментарях. Чимало батьків чесно зізналися: іноді вони також беруться за зошити своїх дітей, особливо коли йдеться про початкову школу.

Дехто розповідав, що намагається маскувати почерк – пише лівою рукою або навіть перевертає зошит, щоб текст виглядав "дитячішим". Інші згадували кумедні ситуації, коли вчителі одразу помічали підміну і залишали в зошитах іронічні коментарі на кшталт: "Хто це писав?"

Хто робить "домашку" за дітей: дивіться відео

Водночас частина користувачів наголосила: навіть якщо дуже хочеться допомогти, краще цього не робити. Адже дитина має навчитися самостійно справлятися із завданнями, навіть якщо це займає більше часу або супроводжується помилками.

Чому вчителі швидко помічають "допомогу"?

Педагоги у коментарях зауважили, що відрізнити почерк дорослого від дитячого доволі легко. Особливо це помітно у молодших класах, де письмо лише формується.

Крім того, регулярне виконання домашніх завдань батьками може нашкодити дитині. Вона не лише не засвоює матеріал, а й поступово звикає перекладати відповідальність на інших.

Водночас деякі батьки обирають інший підхід: якщо дитина не зробила уроки вчасно, вона повинна завершити їх самостійно – навіть якщо доведеться прокинутися раніше. Такий спосіб, за словами користувачів, допомагає сформувати відповідальність і навички самоорганізації.

