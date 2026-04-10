Занижать оценки или нет: педагог объяснила, как влияет на детей такая мотивация
- Учительница Алина Мец выступает против занижения оценок для мотивации, считая, что поддержка является более эффективной.
- Мнения пользователей сети разделились: одни поддерживают подход учительницы, другие считают занижение баллов возможным при условии объяснения причин.
Учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась своей позицией относительно оценивания школьников. Она объяснила, почему никогда не занижает баллы "для мотивации" и как это влияет на учеников.
Учительница зарубежной литературы Алина Мец в TikTok подняла важную тему оценивания учеников. Педагог рассказала, что имеет четкую позицию: если возникает сомнение между двумя оценками, она всегда выбирает высшую.
Смотрите также "Дедовщина и выгорание": почему учительница резко раскритиковала работу в школе
Почему учительница не занижает оценки?
По словам Алины Мец, практика занижения баллов "для мотивации" не работает. Она убеждена: ученик лучше реагирует на поддержку, чем на искусственно заниженный результат.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Если я буду колебаться, какую оценку поставить – 9 или 10, то всегда выберу 10. Потому что мотивация работает только тогда, когда мы ставим выше,
– объясняет педагог.
Как мотивирует детей учительница: смотрите видео
Она добавляет, что идея "поставить меньше, чтобы стимулировать на большее" часто имеет обратный эффект. Дети могут потерять веру в собственные силы, если их усилия недооценивают.
Что думают другие пользователи сети?
В комментариях под видео мнения разделились. Часть пользователей поддержала подход учительницы, отмечая, что положительная оценка действительно мотивирует работать лучше.
Что говорят другие / Скриншот с TikTok
Другие же считают, что занижение баллов может быть эффективным – но только тогда, когда учитель объясняет причины. В то же время некоторые школьники поделились собственным опытом: по их словам, несправедливые оценки наоборот демотивируют и обесценивают старания.
Важно! Дискуссия показала, что универсального подхода не существует, однако все больше педагогов склоняются к мнению: поддержка и доверие работают лучше, чем давление через оценки.
Этих дат нет в программе, но они будут на НМТ по истории: что советует выучить репетитор?
Репетитор по истории Илья рекомендует выучить даты, которые не всегда есть в официальных перечнях, но могут быть на УМТ, такие как 1620, 1638, 1650, 1652, 1653 и 1687 годы.
Эти даты важны для понимания исторических процессов и могут дать дополнительные баллы на тестах, поскольку их часто проверяют в контексте причин, последствий или связей с более широкими событиями.