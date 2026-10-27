Не "строптивый": как на украинском языке описать человека с характером

Есть люди, с которыми легко договориться, а есть такие, у которых на каждую просьбу есть свое мнение. Русское слово "строптивый" часто встречается и в украинской речи.

Но в нашем языке есть немало точных слов, чтобы описать человека, который не слишком охотно уступает другим, не любит чужих приказов или упорно стоит на своем. Рассказываем, чем заменить слово "строптивый", со ссылкой на ресурс "Горох".

Как сказать на украинском вместо "строптивый"?

Есть люди, которые не любят, когда ими командуют, спорят из-за мелочей или упорно настаивают на своем. В таких ситуациях в речи нередко появляется слово "строптивый". Однако вместо него стоит подбирать украинские эквиваленты – в зависимости от того, какую именно черту характера мы хотим подчеркнуть.

Наиболее близкие по значению варианты – норовистый, норовливый, непокорный. Именно такие слова предлагает словарь "Горох".

Норовистый – тот, кто имеет непростой характер, ведет себя своевольно и не всегда поддается чужому влиянию. Так можно сказать и о человеке, и о животном.

– тот, кто имеет непростой характер, ведет себя своевольно и не всегда поддается чужому влиянию. Так можно сказать и о человеке, и о животном. Норовливый – близкое по значению слово, которое подчеркивает сложный характер и склонность действовать по-своему. Например: "Норовлива дитина не хотіла вдягати куртку, хоч надворі вже було холодно".

Это слово – самый точный эквивалент, и вы его точно знаете, если не по литературе, то по кино. Вспомните фильм с Адриано Челентано – "Приборкання норовливого", в русской версии звучащий как "Укрощение строптивого".

Постер известного фильма с переводом названия / Kinobox

Фрагмент из фильма: смотрите видео

Непокі́рний – тот, кто не хочет покоряться, слушаться или подчиняться чужой воле. Например: "Непокорный народ не принимает чужого господства".

Но этими словами выбор не ограничивается. В украинском языке есть немало других точных названий, которые помогут более точно передать характер человека.

Если кто-то твердо стоит на своем и не хочет слышать чужих аргументов, его можно назвать "упертим" или "затятим". Если же человеку трудно угодить, он постоянно капризничает и выдвигает новые требования – "вередливою" или "примхливою".

"Перекірливий" – тот, кто любит перечить и делать наперекор. "Задерикуватий" – склонен провоцировать ссоры или конфликты. А "свавільний" действует по собственной воле, не обращая внимания на правила или мнение других. Когда же речь идет о ребенке, который не слушается родителей или воспитателей, естественнее всего сказать "неслухняний".

Есть и более колоритные выражения. О человеке со сложным характером говорят "крутой норов" или "людина з норовом". А народное выражение "натура як у тура" метко описывает того, кто обладает своенравным характером и не спешит уступать. Недаром в народе заметили: "Яка натура, така й совість".

Обратите внимание! Слово "натура" в этом контексте означает характер, нрав, особенности поведения человека. Не путайте его со словом "удача" – о разнице между этими словами читайте в материале 24 Канала "Вдача чи удача – яка різниця між словами".

Итак, прежде чем называть кого-то "строптивым", стоит присмотреться к ситуации. У человека свой нрав, он не хочет подчиняться, упорно отстаивает свое мнение или просто не слушается? В украинском языке есть слова на все эти случаи – остается лишь выбрать то, что наиболее точно передает смысл.