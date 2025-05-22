"Мой экзамен может подождать": китайский студент спас жизнь другу, но пропустил вступ

Китайский студент, по дороге на экзамен, спас одногруппнику жизнь. Но на вступительный экзамен опоздал.

Подробности мужественного поступка абитуриента, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на South China Morning Post.

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Жизнь товарища – важнее

О поступке 18-летнего студента из Китая 18 мая сообщила пресса и социальные сети. Школьник из провинции Шаньдун Цзян Чжаопен, вместе с одногруппником, ехали в такси на национальный вступительный экзамен в профессиональный колледж.

По дороге товарищ потерял сознание в машине, как выяснилось – это был сердечный приступ. Цзян не растерялся и начал делать сердечно-легочную реанимацию.

Водитель такси, согласовав свои действия с полицией, за несколько минут доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Для этого пришлось 6 раз проехать на красный свет.

Передав друга в руки медиков, которые смогли запустить сердце парня и спасти ему жизнь, и убедившись, что тот в безопасности, Цзян поехал на экзамен.

Однако, из-за обстоятельств с товарищем, – опоздал и пропустил важнейший экзамен по китайскому языку.

Цзян Чжаопэн / SCMP

О своем поступке он не жалеет и в сообщении прессе заявил, что жизнь друга важнее.

Мой экзамен может подождать, но жизнь моего однокурсника – нет,

– сказал Цзян Чжаопэн.

Важно! Ежегодный вступительный экзамен в китайские профессионально-технические колледжи – так называемое Весеннее Гаокао, является важным этапом для профессионального образования. И если по каким-то причинам его пропустить, то по правилам, нельзя пересдать.

Для Цзяна Чжаопена это уже второе образование, которое собирался получать парень. Он учится в Шаньдунском техническом колледже, где изучает зубное протезирование. Однако Цзян планировал дополнительно поступить на программу по медицинским технологиям.

В интервью Цзян отметил, что проходил официальную подготовку по оказанию первой помощи в рамках своего обучения. А этот случай, подтвердил правильность выбора его профессии.

Этот опыт только укрепил мою решимость заниматься медициной,

– добавил Цзян.

По состоянию на 18 мая, друг все еще находился в больнице и не давал комментариев.

Инцидент распространился по соцсетям, а соответствующие видео набрали более 200 миллионов просмотров.

Поступок студента получил положительные отзывы и поддержку в сетях:

"Цзян, возможно, пропустил экзамен, но уже получил самые высокие баллы в жизни". – комментарий пользователя сети.

"Я преклоняюсь перед этим добрым и самоотверженным юношей", – отметил другой.

"Это просто разрывает сердце. Цзяну, возможно, придется ждать еще год или согласиться на более низкий балл", – написал пользователь.

Преподаватели Цзяна ведут переговоры с представителями власти о возможности сделать исключение, учитывая важность причины и поступок абитуриента и позволить экзамен или зачислить без него.

Школьники тоже могут совершать мужественные поступки. Ранее 24 Канал писал о школьнике из Дании, который изготавливал поделки и продавал, чтобы купить рюкзаки для украинских детей.