Подробности мужественного поступка абитуриента, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на South China Morning Post.

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Жизнь товарища – важнее

О поступке 18-летнего студента из Китая 18 мая сообщила пресса и социальные сети. Школьник из провинции Шаньдун Цзян Чжаопен, вместе с одногруппником, ехали в такси на национальный вступительный экзамен в профессиональный колледж.

По дороге товарищ потерял сознание в машине, как выяснилось – это был сердечный приступ. Цзян не растерялся и начал делать сердечно-легочную реанимацию.

Водитель такси, согласовав свои действия с полицией, за несколько минут доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Для этого пришлось 6 раз проехать на красный свет.

Передав друга в руки медиков, которые смогли запустить сердце парня и спасти ему жизнь, и убедившись, что тот в безопасности, Цзян поехал на экзамен.

Однако, из-за обстоятельств с товарищем, – опоздал и пропустил важнейший экзамен по китайскому языку.

Цзян Чжаопэн / SCMP

О своем поступке он не жалеет и в сообщении прессе заявил, что жизнь друга важнее.

Мой экзамен может подождать, но жизнь моего однокурсника – нет,

– сказал Цзян Чжаопэн.

Важно! Ежегодный вступительный экзамен в китайские профессионально-технические колледжи – так называемое Весеннее Гаокао, является важным этапом для профессионального образования. И если по каким-то причинам его пропустить, то по правилам, нельзя пересдать.

Для Цзяна Чжаопена это уже второе образование, которое собирался получать парень. Он учится в Шаньдунском техническом колледже, где изучает зубное протезирование. Однако Цзян планировал дополнительно поступить на программу по медицинским технологиям.

В интервью Цзян отметил, что проходил официальную подготовку по оказанию первой помощи в рамках своего обучения. А этот случай, подтвердил правильность выбора его профессии.

Этот опыт только укрепил мою решимость заниматься медициной,

– добавил Цзян.

По состоянию на 18 мая, друг все еще находился в больнице и не давал комментариев.

Инцидент распространился по соцсетям, а соответствующие видео набрали более 200 миллионов просмотров.

Поступок студента получил положительные отзывы и поддержку в сетях:

"Цзян, возможно, пропустил экзамен, но уже получил самые высокие баллы в жизни". – комментарий пользователя сети.

"Я преклоняюсь перед этим добрым и самоотверженным юношей", – отметил другой.

"Это просто разрывает сердце. Цзяну, возможно, придется ждать еще год или согласиться на более низкий балл", – написал пользователь.

Преподаватели Цзяна ведут переговоры с представителями власти о возможности сделать исключение, учитывая важность причины и поступок абитуриента и позволить экзамен или зачислить без него.

Школьники тоже могут совершать мужественные поступки. Ранее 24 Канал писал о школьнике из Дании, который изготавливал поделки и продавал, чтобы купить рюкзаки для украинских детей.