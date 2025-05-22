Подробности мужественного поступка абитуриента, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на South China Morning Post.
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Жизнь товарища – важнее
О поступке 18-летнего студента из Китая 18 мая сообщила пресса и социальные сети. Школьник из провинции Шаньдун Цзян Чжаопен, вместе с одногруппником, ехали в такси на национальный вступительный экзамен в профессиональный колледж.
По дороге товарищ потерял сознание в машине, как выяснилось – это был сердечный приступ. Цзян не растерялся и начал делать сердечно-легочную реанимацию.
Водитель такси, согласовав свои действия с полицией, за несколько минут доставил пострадавшего в ближайшую больницу. Для этого пришлось 6 раз проехать на красный свет.
Передав друга в руки медиков, которые смогли запустить сердце парня и спасти ему жизнь, и убедившись, что тот в безопасности, Цзян поехал на экзамен.
Однако, из-за обстоятельств с товарищем, – опоздал и пропустил важнейший экзамен по китайскому языку.
Цзян Чжаопэн / SCMP
О своем поступке он не жалеет и в сообщении прессе заявил, что жизнь друга важнее.
Мой экзамен может подождать, но жизнь моего однокурсника – нет,
– сказал Цзян Чжаопэн.
Важно! Ежегодный вступительный экзамен в китайские профессионально-технические колледжи – так называемое Весеннее Гаокао, является важным этапом для профессионального образования. И если по каким-то причинам его пропустить, то по правилам, нельзя пересдать.
Для Цзяна Чжаопена это уже второе образование, которое собирался получать парень. Он учится в Шаньдунском техническом колледже, где изучает зубное протезирование. Однако Цзян планировал дополнительно поступить на программу по медицинским технологиям.
В интервью Цзян отметил, что проходил официальную подготовку по оказанию первой помощи в рамках своего обучения. А этот случай, подтвердил правильность выбора его профессии.
Этот опыт только укрепил мою решимость заниматься медициной,
– добавил Цзян.
По состоянию на 18 мая, друг все еще находился в больнице и не давал комментариев.
Инцидент распространился по соцсетям, а соответствующие видео набрали более 200 миллионов просмотров.
Поступок студента получил положительные отзывы и поддержку в сетях:
- "Цзян, возможно, пропустил экзамен, но уже получил самые высокие баллы в жизни". – комментарий пользователя сети.
- "Я преклоняюсь перед этим добрым и самоотверженным юношей", – отметил другой.
- "Это просто разрывает сердце. Цзяну, возможно, придется ждать еще год или согласиться на более низкий балл", – написал пользователь.
Преподаватели Цзяна ведут переговоры с представителями власти о возможности сделать исключение, учитывая важность причины и поступок абитуриента и позволить экзамен или зачислить без него.
Школьники тоже могут совершать мужественные поступки. Ранее 24 Канал писал о школьнике из Дании, который изготавливал поделки и продавал, чтобы купить рюкзаки для украинских детей.