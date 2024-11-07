Что нужно, чтобы выехать за границу мужчинам-студентам
Во время полномасштабной войны в Украине важным вопросом является мобилизация и учет молодых мужчин, в частности, студентов. Последних особенно интересует, могут ли они выезжать за границу.
Украине крайне нужны мобилизационные ресурсы на фронте, однако и будущие специалисты, которые сейчас учатся, – тоже. Имеют ли студенты-мужчины возможность покидать пределы страны, читайте дальше на 24 Канале.
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Могут ли студенты-мужчины выехать за границу и при каких условиях
В рамках программ академической мобильности, с мая 2024 года, мужчины-студенты могут выезжать за границу для стажировки. Но есть условия, которым они должны соответствовать:
- возраст – от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву на военную службу по мобилизации;
стать участником академической мобильности на один семестр;
учиться на дневной форме;
получать степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Также за границу могут выезжать:
курсанты-моряки (при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК);
студенты и курсанты, которые должны пройти практическую летную подготовку за рубежом (при наличии справки от учебного заведения и военно-учетного документа с необходимыми отметками ТЦК).
Кроме того, нужен ряд документов, которые подтвердят иностранную стажировку. В частности для выезда за границу студент должен иметь:
е-билет студента;
заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
военно-учетный документ;
справку от учебного заведения о направлении за границу на обучение.
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