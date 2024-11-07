Україні вкрай потрібні мобілізаційні ресурси на фронті, однак і майбутні фахівці, які зараз навчаються, – теж. Чи мають студенти-чоловіки можливість покидати межі країни, читайте далі на 24 Каналі.

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Чи можуть студенти-чоловіки виїхати за кордон та за яких умов

У межах програм академічної мобільності, з травня 2024 року, чоловіки-студенти можуть виїжджати за кордон для стажування. Але є умови, яким вони мають відповідати:

вік – від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Також за кордон можуть виїжджати:

курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);

студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).

Крім того, потрібна низка документів, які підтвердять іноземне стажування. Зокрема для виїзду за кордон студент повинен мати:

е-квиток студента; засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності; військово-обліковий документ; довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Зверніть увагу! Більше про облік, мобілізацію студентів та аспірантів можна прочитати за цим посиланням.