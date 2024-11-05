Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в етері телемарафону.

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Які фахівці будуть затребувані надалі на ринку праці

Винницький зазначив, що планують збільшити кількість бюджетних та грантових місць, зокрема, для лікарів, учителів, психологів, будівельних інженерів та агрономів.

Там залишиться велика частка саме стовідсоткового бюджетного фінансування,

– уточнив заступник Лісового.

Також, за його словами, для відбудови країни після Перемоги Україні будуть потрібні архітектори, фахівці комп'ютерних наук, психологи.

Цього року у нас рекордна кількість осіб вступила на психологію і отримала державну підтримку,

– уточнив Винницький.

Серед пріоритетних напрямків – також базова природнича освіта: хімія, фізика, біологія.

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Як планують змінити фінансування вищої освіти

Винницький також розповів, що для інших спеціальностей частка стовідсоткового бюджетного фінансування буде менша. Надаватимуть також гранти.

Якщо дотепер у нас 40% вступників отримувати бюджетне місце, а 60 % вчилися за контрактом, то ми хочемо з наступного року зробити з точністю до навпаки: 60% мають отримувати бюджетне фінансування, частково або стовідсотково, а більшість – часткове фінансування через гранти,

– заявив посадовець.

Раніше ми інформували про те, скільки осіб цьогоріч отримають гранти на здобуття вищої освіти. Про це читайте за посиланням.