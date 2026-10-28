"Против ужасных условий обучения": во Львове студенты вышли на протест

Во Львове студенты факультета иностранных языков Львовского национального университета имени Ивана Франко вышли на протест. Причина – улучшение условий обучения.

В частности, они требовали отменить проведение занятий в корпусе на улице Медовой Пещеры, 53. Об этом сообщает Суспильное.

Почему протестовали студенты

На акцию собрались около сотни студентов перед главным корпусом Львовского национального университета имени Ивана Франко на улице Университетской. Они держали плакаты с надписями: "Студентам – достойные условия", "На Медовой не сладко", "Ректора – на Медовую", "Достойные условия студентам иняза".

София, активистка студенческого союза "Прямое действие", говорит, что студенты требуют отменить приказ о переносе занятий в корпус на улице Медовой Пещеры.

Они вышли против ужасных условий обучения. Их перевели в корпус на улице Медовой Пещеры. И все жалуются на очень плохие условия. Студентам не подходят условия корпуса, ведь там нет пандуса, нет лифтов. Есть люди с инвалидностью, которые учатся в этом корпусе. Также сейчас там нет отопления, вообще очень холодно. И он находится аж в 5 километрах от главного корпуса, от центра,

– заявила активистка студенческого союза.

Студентка факультета иностранных языков Анна говорит, что решение перенести занятия в другой корпус было принято из-за большого количества студентов на факультете и нехватки мест в главном корпусе вуза. Студенты уже обращались к ректору.

Он организовал встречу со студентами. По итогам этой встречи он решил создать комиссию. Но комиссия оказалась неэффективной. Она просто повторяла решения администрации. Мы собирали подписи под петицией об отказе от этого корпуса, но на них не последовало ответа,

– заявила студентка факультета.

Девушка добавляет, что студенты предлагали ввести смешанную форму обучения. В то же время их главное требование – отказаться от корпуса на улице Медовой Пещеры.

Что говорит ректор

Впоследствии ректор ЛНУ имени Франко Роман Гладишевский пригласил студентов на встречу.

Я могу предложить, что в первом семестре этого учебного года после 18:00, начиная с завтрашнего дня, ни одна пара проводиться не будет. Со второго семестра этого учебного года учебный процесс в корпусе на улице Медовой Пещеры, 53, проводиться не будет. Мы будем ремонтировать корпус и восстановим его,

– заверил ректор.

Также Гладишевский заявил, что во втором семестре обучение будет распределено по другим корпусам вуза.