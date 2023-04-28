"Навіть якщо рація не робе": как правильно говорить по-украински о работе "пограничників"

30 апреля в Украине отмечается День пограничника. Именно стражи границы 24 февраля 2022 года первые дали бой российским захватчикам.

И сейчас они вместе с другими украинскими воинами продолжают достойно защищать наше государство от агрессора. Так что 24 Канал по случаю праздника в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подготовил ценные речевые советы.

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Как правильно говорить по-украински

В двадцать пятой подборке расскажем вам, как правильно по-украински говорить о работе наших пограничников и защите государственной границы.

границя – кордон;

пограничник – прикордонник;

Для начала советуем вам запомнить, что в Украине нет "пограничників" и "границі", а есть "прикордонники" и "кордон" (укр.).

защітнікі – захисники;

защіщают – захищають;

При этом наши мужественные пограничники тоже являются "захисниками" государства и "захищають" (укр.) его от российского агрессора. Только не говорите, что они "защітнікі" и нас "защіщають".

ісполняти – виконувати;

приказ – наказ;

оружиє – зброя;

Они достойно "виконують накази", а не "ісполняют прикази" (укр.) и уверенно и мужественно "зі зброєю", а не с "оружиєм" в руках стоят на страже границы Украины.

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связь – зв'язок;

увольнєніє – звільнення;

воєннослужащий – військовослужбовець;

реагіруют – реагують;

И мы всей страной благодарим наших героических "військовослужбовців" (укр.), а не "военнослужащих", которые не учитывают сложные условия службы (не "реагують" на, а не "реагірують" на – укр.), плохую связь (укр. "зв'язок", а не "связь"), "бо рація не робе", и не думают об увольнении (укр. "звільнення", а не "увольнєніє") со службы – разве что об освобождении украинских территорий от оккупантов.