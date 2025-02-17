Эти 5 украинских слов ошибочно считают суржиковыми

В украинском языке есть немало слов, которые созвучны с русскими. Поэтому их ошибочно могут считать суржиковыми.

На самом деле они просто могут иметь другое значение. При этом они не обязательно происходят из русского, отмечает 24 Канал.

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Эти 5 слов – не суржик

5 таких слов, которые ошибочно считают суржиковыми, назвала языковед Алина Острожская.

Точка

В украинском языке есть слово "точка". И это не суржик, и не калька. Точка – это знак препинания, а термином "точка" мы пользуемся в точных науках. И слово "точний" также есть в нашем языке.

Круг

А еще в нашем языке есть слово "круг". Вспомните математику: круг (укр. коло) является границей именно круга. Производные слова при этом такие – "заокруглений, кружати, кружляти, навкруги, округ, кружало.".

Рисунок

Имеет тот же корень, что и "риска", "нарис" и "порис". А еще в нашем языке есть такие слова как "рисовник", "рисувальник" "рисувальниця", "рисувати".

Суржиком его начали считать те, кто не знал, что на одно языковое слово в украинском есть два. Или то, что "малюнок" выполняется красками, а рисунок – штрихами, то есть "рисками",

– подчеркнула языковед.

Їда

Это псевдороссиянизм. Важно не путать его с паронимом "їжа". Потому что "їжа" – это блюдо, а "їда" – это процесс потребления пищи. И не отказываться от слов "їдальня", "в'їдливий" та "їдкий"?

Одежа

"Одежа", а лучше "одіж", имеет праславянский корень. Хотя это и устаревшее слово, но послушайте, сколько хороших есть однокоренных слов.