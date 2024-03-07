Как правильно по-украински сказать "вид из окна" и "вид на жительство"
В речи украинцев часто встречается немало калек из русского языка. Одним из слов, которые сочетают неправильно с другими, является "вид".
Известный языковед и учитель Александр Авраменко в “Сніданку з 1+1” рассказал о трудностях перевода этого слова с русского на украинский язык.
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Как на украинском будет "вид"
Языковед, в частности, акцентировал: не стоит говорить "какой красивый вид из окна". Зато стоит сказать "какой красивый "краєвид" (укр.) из окна".
Вид – это то же, что и разновидность (укр. різновид). Например, разные виды товаров, животных или растений,
– уточнил учитель.
И назвал еще одну проблему с "видом". В частности, не советует говорить "вид на проживання" (укр.).
Это калька русского соединения "вид на жительство". На украинском – "посвідка на проживання",
– сообщил Авраменко.
И резюмировал: слово русское "вид" имеет как минимум три украинских соответствия:
- різновид;
- краєвид;
- посвідка.
Также языковед отметил: давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно.
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Как на украинском будет "квартира со всеми удобствами"
- Авраменко также рассказывал, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
- Не стоит говорить "квартира зі всіма зручностями".
- Это калька с русского.
- На украинском будет "квартира з усіма вигОдами".