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Что означает "цмулити"

Одним из интересных и необычных слов, в частности, глаголов, которые можно встретить в нашем языке есть "цмулити".

Это слово имеет следующие значения: "з насолодою пити або смоктати" (укр.).

В произведениях украинских писателей вы можете найти примеры употребления этого слова. Например:

  • "А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить" (Марко Вовчок);
  • "Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети" (Юрій Мушкетик) (укр.).

Какие синонимы имеет слово "цмулити"

Если же задуматься, какие синонимы имеет это слово, в который раз удивляешься богатству нашего родного языка. Заменить слово "цмулити" вы можете, в частности, еще так:

  • смакувати;
  • пити;
  • потягувати;
  • попивати;
  • дудлити
  • и т.д

И это далеко не весь перечень слов-синонимов к вышеупомянутому. Однако заметим, что отдельные неназванные слова имеют "вульгарный оттенок".

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Что означает "гайнувати"

  • Еще одним колоритным словом в нашем языке является "гайнувати".
  • Так, иногда вы можете слышать словосочетание "гайнувати час" (укр.).
  • А что означает это слово, можно прочитать по ссылке.