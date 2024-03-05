Как и даже никогда не слышать и сами эти слова. Известный языковед и учитель Александр Авраменко в “Сніданку з 1+1” назвал одно из таких слов.
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Что означает "гайнувати"
Собственно, Авраменко привел пример такого интересного слова как "гайнувати".
И отметил: значение этого глагола – тратить напрасно, растранжиривать.
В украинской литературе, например, можно найти это слово в произведениях Михаила Стельмаха: "Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряє" (укр.).
Что интересно, есть это слово и среди диалектов. Однако имеет другое значение, отмечает Образование 24. В частности, такие:
- гуляти (Літом хто гайнує, той зимою голодує);
- мучити (І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи) (укр.).
Часто этот глагол можно услышать в словосочетании "гайнувати час".
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Какие интересные синонимы имеет слово "гайнувати"
В словаре синонимов можно найти не менее интересные синонимы к вышеупомянутому слову. В частности, такие:
- витрачати;
- втрачати;
- гаяти;
- марнотратити;
- марнувати (майно);
- переводити;
- розтринькувати;
- тратити;
- циндрити.
Собственно, слово "циндрити" является не менее интересным словом, чем "гайнувати". Это еще раз подчеркивает красоту и богатство украинского языка.