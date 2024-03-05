Как и даже никогда не слышать и сами эти слова. Известный языковед и учитель Александр Авраменко в “Сніданку з 1+1” назвал одно из таких слов.

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Что означает "гайнувати"

Собственно, Авраменко привел пример такого интересного слова как "гайнувати".

И отметил: значение этого глагола – тратить напрасно, растранжиривать.

В украинской литературе, например, можно найти это слово в произведениях Михаила Стельмаха: "Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряє" (укр.).

Что интересно, есть это слово и среди диалектов. Однако имеет другое значение, отмечает Образование 24. В частности, такие:

гуляти (Літом хто гайнує, той зимою голодує);

мучити (І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи) (укр.).

Часто этот глагол можно услышать в словосочетании "гайнувати час".

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Какие интересные синонимы имеет слово "гайнувати"

В словаре синонимов можно найти не менее интересные синонимы к вышеупомянутому слову. В частности, такие:

витрачати;

втрачати;

гаяти;

марнотратити;

марнувати (майно);

переводити;

розтринькувати;

тратити;

циндрити.

Собственно, слово "циндрити" является не менее интересным словом, чем "гайнувати". Это еще раз подчеркивает красоту и богатство украинского языка.