Як і навіть ніколи не чути й самі ці слова. Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів.
Дивіться також Як правильно українською назвати "варежки"
Що означає "гайнувати"
Власне, Авраменко навів приклад такого цікавого слова як "гайнувати".
І зазначив: значення цього дієслова – витрачати марно, розтринькувати.
В українській літературі, наприклад, можна знайти це слово у творах Михайла Стельмаха: "Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряє".
Що цікаво, є це слово і серед діалектів. Однак має інше значення, зазначає Освіта 24. Зокрема, такі:
- гуляти (Літом хто гайнує, той зимою голодує);
- мучити (І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи).
Часто це дієслово можна почути у словосполученні "гайнувати час".
Дивіться також Якими чудовими неологізмами збагатила українську мову Леся Українка
Які цікаві синоніми має слово "гайнувати"
У словнику синонімів також можна знайти не менш цікаві синоніми до вищезгаданого слова. Зокрема, такі:
- витрачати;
- втрачати;
- гаяти;
- марнотратити;
- марнувати (майно);
- переводити;
- розтринькувати;
- тратити;
- циндрити.
Власне, слово "циндрити" є не менш цікавим словом, аніж "гайнувати". Це вкотре підкреслює красу та багатство української мови.