Як і навіть ніколи не чути й самі ці слова. Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів.

Дивіться також Як правильно українською назвати "варежки"

Що означає "гайнувати"

Власне, Авраменко навів приклад такого цікавого слова як "гайнувати".

І зазначив: значення цього дієслова – витрачати марно, розтринькувати.

В українській літературі, наприклад, можна знайти це слово у творах Михайла Стельмаха: "Завтра не гайнуй мені дня, а то старий Горенко ще столярським аршином плечі зміряє".

Що цікаво, є це слово і серед діалектів. Однак має інше значення, зазначає Освіта 24. Зокрема, такі:

гуляти (Літом хто гайнує, той зимою голодує);

мучити (І не було того дня, тієї години, щоб не лаяли, не гайнували Солохи).

Часто це дієслово можна почути у словосполученні "гайнувати час".

Дивіться також Якими чудовими неологізмами збагатила українську мову Леся Українка

Які цікаві синоніми має слово "гайнувати"

У словнику синонімів також можна знайти не менш цікаві синоніми до вищезгаданого слова. Зокрема, такі:

витрачати;

втрачати;

гаяти;

марнотратити;

марнувати (майно);

переводити;

розтринькувати;

тратити;

циндрити.

Власне, слово "циндрити" є не менш цікавим словом, аніж "гайнувати". Це вкотре підкреслює красу та багатство української мови.