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Що означає "цмулити"
Одним із цікавих та незвичних слів, зокрема, дієслів, які можна зустріти у нашій мові є "цмулити".
Це слово має такі значення: з насолодою пити або смоктати.
У творах українських письменників ви можете знайти приклади вживання цього слова. Наприклад:
- "А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить" (Марко Вовчок);
- "Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети" (Юрій Мушкетик).
Які синоніми має слово "цмулити"
Якщо ж задуматись, які синоніми має це слово, вкотре дивуєшся багатству нашої рідної мови. Замінити слово "цмулити" ви можете, зокрема, ще так:
- смакувати;
- пити;
- потягувати;
- попивати;
- дудлити тощо
І це далеко не весь перелік слів-синонімів до вищезгаданого. Однак зауважимо, що окремі неназвані слова мають "вульгарний відтінок".
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Що означає "гайнувати"
- Ще одним колоритним словом в нашій мові є "гайнувати".
- Так, іноді ви можете чути словосполучення "гайнувати час".
- А що означає це слово, можна прочитати за посиланням.