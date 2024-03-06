Освіта 24 натомість вам у цьому допоможе. Ми продовжуємо "підкидати" нові цікаві питомі слова у ваш лексикон.

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Що означає "цмулити"

Одним із цікавих та незвичних слів, зокрема, дієслів, які можна зустріти у нашій мові є "цмулити".

Це слово має такі значення: з насолодою пити або смоктати.

У творах українських письменників ви можете знайти приклади вживання цього слова. Наприклад:

"А чорниця п'є – не нап'ється. – Вона, мабуть, вже цілісіньке відерце вицмулила, – кажу, – та все цмулить" (Марко Вовчок);

"Хлопці мовчки цмулили калганівку, смалили сигарети" (Юрій Мушкетик).

Які синоніми має слово "цмулити"

Якщо ж задуматись, які синоніми має це слово, вкотре дивуєшся багатству нашої рідної мови. Замінити слово "цмулити" ви можете, зокрема, ще так:

смакувати;

пити;

потягувати;

попивати;

дудлити тощо

І це далеко не весь перелік слів-синонімів до вищезгаданого. Однак зауважимо, що окремі неназвані слова мають "вульгарний відтінок".

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