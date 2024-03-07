Як правильно українською сказати "вид із вікна" та "вид на проживання"

7 березня 2024, 22:11
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У мовленні українців часто трапляється чимало кальок з російської мови. Одним зі слів, які поєднують неправильно з іншими, є "вид".

Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів про труднощі перекладу цього слова з російської на українську мову. 

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Як українською буде "вид"

Мовознавець, зокрема, акцентував: не варто казати "який гарний вид із вікна". Натомість варто сказати "який гарний краєвид із вікна".

Вид – це те саме, що й різновид. Наприклад, різні види товарів, тварин чи рослин,
– уточнив вчитель. 

І назвав ще один негаразд із "видом". Зокрема, не радить казати "вид на проживання".

Це калька російської сполуки "вид на жительство". Українською – "посвідка на проживання",
– повідомив Авраменко.

І резюмував: слово російське "вид" має щонайменше три українські відповідники: 

  • різновид;
  • краєвид;
  • посвідка.

Також мовознавець наголосив: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.

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Як українською буде "квартира со всеми удобствами"

  • Авраменко також розповідав, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
  • Не варто казати "квартира зі всіма зручностями".
  • Це калька з російської.
  • Українською буде "квартира з усіма вигОдами".
Автор: Марія Волошин