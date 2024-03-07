Як правильно українською сказати "вид із вікна" та "вид на проживання"
У мовленні українців часто трапляється чимало кальок з російської мови. Одним зі слів, які поєднують неправильно з іншими, є "вид".
Відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко у "Сніданку з 1+1" розповів про труднощі перекладу цього слова з російської на українську мову.
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Як українською буде "вид"
Мовознавець, зокрема, акцентував: не варто казати "який гарний вид із вікна". Натомість варто сказати "який гарний краєвид із вікна".
Вид – це те саме, що й різновид. Наприклад, різні види товарів, тварин чи рослин,
– уточнив вчитель.
І назвав ще один негаразд із "видом". Зокрема, не радить казати "вид на проживання".
Це калька російської сполуки "вид на жительство". Українською – "посвідка на проживання",
– повідомив Авраменко.
І резюмував: слово російське "вид" має щонайменше три українські відповідники:
- різновид;
- краєвид;
- посвідка.
Також мовознавець наголосив: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.
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Як українською буде "квартира со всеми удобствами"
- Авраменко також розповідав, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
- Не варто казати "квартира зі всіма зручностями".
- Це калька з російської.
- Українською буде "квартира з усіма вигОдами".