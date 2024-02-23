Такі оселі російською називають "квартира со всеми удобствами". Натомість відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати українською.

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Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"

Чимало українців переконані, що треба казати "квартира зі всіма зручностями". Однак мовознавець каже, що таке словосполучення – калька з російської.

Українською – квартира з усіма вигОдами,

– наголосив Авраменко.

ВИгода чи вигОда

Є в нашій мові слово "вИгода" – те, що дає добі наслідки, прибуток, уточнив вчитель.

А є й слово "вигОда" – сприятливі умови, зручність у чомусь,

– додав він.

І акцентував: хай буде у вашому побуті більше вигОд. Та побажав шанувати себе, дбаючи про чистоту своєї мови.

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