Такі оселі російською називають "квартира со всеми удобствами". Натомість відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати українською.
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Як сказати українською "квартира со всеми удобствами"
Чимало українців переконані, що треба казати "квартира зі всіма зручностями". Однак мовознавець каже, що таке словосполучення – калька з російської.
Українською – квартира з усіма вигОдами,
– наголосив Авраменко.
ВИгода чи вигОда
Є в нашій мові слово "вИгода" – те, що дає добі наслідки, прибуток, уточнив вчитель.
А є й слово "вигОда" – сприятливі умови, зручність у чомусь,
– додав він.
І акцентував: хай буде у вашому побуті більше вигОд. Та побажав шанувати себе, дбаючи про чистоту своєї мови.
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Чи можна вживати слово "купляти"
- Українці часто вживають слово "купляти".
- Однак цього робити не варто, адже це слово є мовним покручем.
- Як сказати правильно, читайте за посиланням.