Такие дома на русском называют “квартира со всеми удобствами”. Зато известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как сказать на украинском.
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Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами"
Многие украинцы убеждены, что надо говорить "квартира со всеми удобствами". Однако языковед говорит, что такое словосочетание – калька с русского.
На украинском – квартира со всеми "вигОдами",
– подчеркнул Авраменко.
"ВИгода" или "вигОда"
Есть в нашем – украинском – языке слово "вИгода" – то, что дает добе последствия, прибыль, уточнил учитель.
А есть и слово "вигОда" – благоприятные условия, удобство в чем-то,
– добавил он.
И акцентировал: пусть будет в вашем быту больше "вигОд" (укр.). И пожелал уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
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Можно ли употреблять слово "купляти"
- Украинцы часто употребляют слово "купляти".
- Однако этого делать не стоит, ведь это слово является языковым извращением.
- Как сказать правильно, читайте по ссылке.