Такие дома на русском называют “квартира со всеми удобствами”. Зато известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как сказать на украинском.

Читайте Как красиво на украинском назвать преамбулу, абсурд, либерала и гармонию

Как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами"

Многие украинцы убеждены, что надо говорить "квартира со всеми удобствами". Однако языковед говорит, что такое словосочетание – калька с русского.

На украинском – квартира со всеми "вигОдами",

– подчеркнул Авраменко.

"ВИгода" или "вигОда"

Есть в нашем – украинском – языке слово "вИгода" – то, что дает добе последствия, прибыль, уточнил учитель.

А есть и слово "вигОда" – благоприятные условия, удобство в чем-то,

– добавил он.

И акцентировал: пусть будет в вашем быту больше "вигОд" (укр.). И пожелал уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

К теме Не говорите "купляти": как правильно на украинском

Можно ли употреблять слово "купляти"