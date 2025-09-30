Поощрять или травить: как языковой омбудсмен относится к суржику
- Елена Ивановская считает суржик объективной реальностью, которая, к сожалению, есть.
- Но призывает поощрять людей улучшать языковые навыки и общаться на на украинском языке.
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, что относится к суржику как к объективной реальности. Которая, к сожалению, есть в нынешней речевой практике украинцев.
Об этом заявила РБК-Украина, информирует 24 Канал. Омбудсмен ответила на вопрос, или суржик, это засорение языка или путь к переходу на украинский язык.
Плох ли суржик?
Она говорит: суржик и макаронический язык – это сложный теоретический вопрос.
Интересно! Макаронический язык – (итал. maccherònico, от maccheróni – макароны) – это механическая смесь слов или выражений из разных языков или переиначивание их на иностранный лад.
Суржик – это элементы двух или нескольких языков без соблюдения норм литературного языка. Первоначально термин употребляли преимущественно в отношении украинско-русского суржика.
Если это первый шаг к освоению украинского с последующей перспективой избавиться от него, то таких людей нельзя травить. Их следует поощрять для улучшения языковых навыков,
– считает Ивановская.
И добавляет, что, конечно, не терпит суржик.
Наш язык – это признак уровня нашей культуры. Государство должно создавать условия для повышения грамотности и культуры речи,
– говорит она.
Чтение украинской книги, просмотры нашего кино, по словам языкового омбудсмена, – это путь к повышению вкусов, эстетики и языковой культуры. Нам нужно время для преодоления ситуации с суржиком.
Почему украинцы снова общаются на русском?
- Ивановская также рассказала, что часть украинцев постепенно возвращается к общению на русском языке.
- Сейчас фиксируют определенный откат, если сравнить с 2022 годом, прежде всего в сфере образования.
- Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападающего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И это опасная тенденция.