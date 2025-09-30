Заохочувати чи цькувати: як мовний омбудсмен ставиться до суржику
- Олена Івановська вважає суржик об'єктивною реальністю, яка, на жаль, є.
- Але закликає заохочувати людей покращувати мовні навички та спілкуватися українською мовою.
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що ставиться до суржику як до об'єктивної реальності. Яка, на жаль, є в нинішній мовленнєвій практиці українців.
Про це заявила РБК-Україна, інформує 24 Канал. Омбудсмен відповіла на питання, чи суржик, це засмічення мови чи шлях до переходу на українську мову.
Чи поганий суржик?
Вона каже: суржик і макаронічна мова – це складне теоретичне питання.
Цікаво! Макаронічна мова – (італ. maccherònico, від maccheróni – макарони) – це механічна суміш слів чи висловів з різних мов або переінакшення їх на іноземний лад.
Суржик – це елементи двох або кількох мов без дотримання норм літературної мови. Первісно термін вживали переважно щодо українсько-російського суржику.
Якщо це перший крок до освоєння української з подальшою перспективою позбутися його, то таких людей не можна цькувати. Їх слід заохочувати для покращення мовних навичок,
– вважає Івановська.
І додає, що, звісно, не толерує суржик.
Наша мова – це ознака рівня нашої культури. Держава має створювати умови для підвищення грамотності і культури мовлення,
– каже вона.
Читання української книжки, перегляди нашого кіно, за словами мовного омбудсмена, – це шлях до підвищення смаків, естетики і мовної культури. Нам потрібен час для подолання ситуації із суржиком.
Чому українці знову спілкуються російською?
- Івановська також розповіла, що частина українців поступово повертається до спілкування російською мовою.
- Зараз фіксують певний відкат, якщо порівняти з 2022 роком, насамперед у сфері освіти.
- Тоді людям було соромно публічно говорити мовою нападника. Сьогодні ж спрацювала людська психологія звикання до війни. І це небезпечна тенденція.