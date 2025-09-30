Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що ставиться до суржику як до об'єктивної реальності. Яка, на жаль, є в нинішній мовленнєвій практиці українців.

Про це заявила РБК-Україна, інформує 24 Канал. Омбудсмен відповіла на питання, чи суржик, це засмічення мови чи шлях до переходу на українську мову.

Дивіться також "Небезпечна тенденція": частина українців повертається до спілкування російською

Чи поганий суржик?

Вона каже: суржик і макаронічна мова – це складне теоретичне питання.

Цікаво! Макаронічна мова – (італ. maccherònico, від maccheróni – макарони) – це механічна суміш слів чи висловів з різних мов або переінакшення їх на іноземний лад.

Суржик – це елементи двох або кількох мов без дотримання норм літературної мови. Первісно термін вживали переважно щодо українсько-російського суржику.

Якщо це перший крок до освоєння української з подальшою перспективою позбутися його, то таких людей не можна цькувати. Їх слід заохочувати для покращення мовних навичок,

– вважає Івановська.

І додає, що, звісно, не толерує суржик.

Наша мова – це ознака рівня нашої культури. Держава має створювати умови для підвищення грамотності і культури мовлення,

– каже вона.

Читання української книжки, перегляди нашого кіно, за словами мовного омбудсмена, – це шлях до підвищення смаків, естетики і мовної культури. Нам потрібен час для подолання ситуації із суржиком.

До теми "Білінгвізм – у жодному разі": мовний омбудсмен окреслила червоні лінії для українців

Чому українці знову спілкуються російською?