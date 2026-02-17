Что такое "світлиця", о которой пел Игорь Билозир

Украинские лирические песни, даже сегодня, содержат немало слов-символов. Они имеют не только прямое значение, но и глубокий духовный и символический смысл, что делает их неповторимыми и особенными для украинцев.

Что означает мелодичное слово из песни – "світлиця", рассказываем со ссылкой на Википедию.

Что обозначают словом "светлица"?

В известной щемящей песне Игоря Билозира "Светлица", есть слова, которые описывают погружение в воспоминания детства, воспоминания о родном доме. И главным словом здесь фигурирует – "світлиця".

"…В тиші світлиці урочій

Серцем читало дитя

Добрі Шевченкові очі

І золоте вишиття. (2)

Приспів:

Мамо, ваші діти як птиці,

В далеч забриніли крильми.

Мамо, в рідні стіни світлиці

Слово "світлиця" имеет давние и многозначительные корни в украинской культуре и языке, происходит оно от слова – "светлый". "Светлый" это не только светлый цвет или освещенный солнцем (такое место называли "осоння" и его запретили "советы"), но и – просторный, чистый, уютный, ясный.

Словарь украинского языка (в 11 томах) дает такое определение слову: світлиця – "чистая, светлая, парадная комната в доме"; также "небольшая комната в верхней части дома".

Википедия же обозначает: светлица – "главная комната украинского дома, горница, гостиная". Исторически – это верхнее помещение в средневековых зданиях, предназначено для женских занятий (рукоделие и т.д.).

В традиционной украинской хате горница была центральной комнатой, где собиралась семья, принимали гостей, праздновали праздники, совершали обряды, хранили лучшие вещи. Она символизировала чистоту, свет и духовный центр дома.

В поэзии и песнях слово "світлиця" часто используется метафорически – как образ души, воспоминаний, внутреннего мира человека, или как символ родного дома. Игорь Билозир, используя его в своей песне, апеллировал к традиционному образу украинского дома – светлой, чистой комнаты, символизирующей уют и духовность.

В литературе можно встретить примеры употребления слова, которое подчеркивает торжественность помещения и момента так и обыденность – обычное обозначение комнаты:

Квартира Каленика Романовича складалася з двох невеличких кімнаток, одна з них правила за світлицю, а друга за кухню і їдальню. (Иван Сенченко).

Приснились їй дивні якісь хороми, а вона ходить по них із світлиці в світлицю і ніяк не може з них вибратись. (Олесь Гончар).

В поэтическом контексте слово приобретает метафорическое значение – это пространство души, внутренний мир, наполненный светом и музыкой. Билозир использует традиционный образ украинского дома, чтобы передать идею духовного уюта и культурной преемственности.

Поэтому, в украинском языке "світлиця" – это не просто комната, а культурный символ дома: светлый, чистый, парадный дом, олицетворяющий тепло, семейный уют и духовность. В песнях Игоря Билозира этот образ приобретает поэтическое значение – как место, где живет любовь, память и родная традиция.

Если не знали значение этого слова – знайте и пользуйтесь. Вместо слова "гостиная", смело можно сказать – "світлиця". Но главное – это уют. Создавайте уют в доме, чтобы ваши дети щемяще вспоминали детство в светлице своего дома.

