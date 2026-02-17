Що означає мелодійне слово з пісні – "світлиця", розповідаємо з посиланням на Вікіпедію.

Що позначають словом "світлиця"?

У відомій щемливій пісні Ігоря Білозіра "Світлиця", є слова, які описують поринання у спогади дитинства, спогади про рідний дім. І головним словом тут фігурує – світлиця.

"…В тиші світлиці урочій

Серцем читало дитя

Добрі Шевченкові очі

І золоте вишиття. (2)

Приспів:

Мамо, ваші діти як птиці,

В далеч забриніли крильми.

Мамо, в рідні стіни світлиці

Скоро знов повернемось ми…"

Слово "світлиця" має давнє й багатозначне коріння в українській культурі та мові, походить воно від слова – "світлий". "Світлий" це не лише світлий колір чи освітлений сонцем (таке місце називали "осоння" і його заборонили "совіти"), а й – просторий, чистий, затишний, ясний.

Словник української мови (в 11 томах) дає таке визначення слову: світлиця – "чиста, світла, парадна кімната в будинку"; також "невелика кімната у верхній частині будинку".

Вікіпедія ж позначає: світлиця – "головна кімната української оселі, горниця, вітальня". Історично – це верхнє приміщення у середньовічних будівлях, призначене для жіночих занять (рукоділля тощо).

У традиційній українській хаті світлиця була центральною кімнатою, де збиралася родина, приймали гостей, святкували свята, здійснювали обряди, зберігали найкращі речі. Вона символізувала чистоту, світло й духовний осередок дому.

У поезії та піснях слово "світлиця" часто використовується метафорично – як образ душі, спогадів, внутрішнього світу людини, або як символ рідної домівки. Ігор Білозір, використовуючи його у своїй пісні, апелював до традиційного образу української оселі – світлої, чистої кімнати, що символізує затишок і духовність.

Пісня "Світлиця": дивіться відео

У літературі можна зустріти приклади вживання слова, яке підкреслює урочистість приміщення та моменту так і буденність – звичайне позначення кімнати:

Квартира Каленика Романовича складалася з двох невеличких кімнаток, одна з них правила за світлицю, а друга за кухню і їдальню. (Іван Сенченко).

Приснились їй дивні якісь хороми, а вона ходить по них із світлиці в світлицю і ніяк не може з них вибратись. (Олесь Гончар).

У поетичному контексті слово набуває метафоричного значення – це простір душі, внутрішній світ, що наповнений світлом і музикою. Білозір використовує традиційний образ української оселі, щоб передати ідею духовного затишку й культурної тяглості.

Тому, в українській мові "світлиця" – це не просто кімната, а культурний символ дому: світла, чиста, парадна оселя, що уособлює тепло, родинний затишок і духовність. У піснях Ігоря Білозіра цей образ набуває поетичного значення – як місце, де живе любов, пам’ять і рідна традиція.

Якщо не знали значення цього слова – знайте і користуйтеся. Замість слова "вітальня", сміливо можна сказати – світлиця. Але головне – це затишок. Створюйте затишок у домі, щоб ваші діти щемливо згадували дитинство у світлиці своєї домівки.

