Что такое "свічадо": в чем языковая тайна этого древнего слова

Не может не радовать, что украинцы читают много литературы, в частности украинской классики. И дополнительно, в словарях, узнают значение слов, которые не понимают и сейчас уже являются архаизмами.

Какое значение у слова "свічадо", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Что такое "світлиця", о которой пел Игорь Билозир

Что означает слово – "свічадо"?

Сегодня в Украине появилось очень много интересной и качественной литературы – это и о качественном переводе, и об интересном дизайне книг и иллюстрации.

И все больше читателей и ценителей литературы, которые собирают собственные библиотеки и делают обзоры в социальных сетях на книги.

Интересным явлением стало перепрочтение и переосмысление украинской классики, в том числе и через язык написания произведения. В них мы можем увидеть слова, которые сейчас уже считаются архаизмами и не всегда понятны современной молодежи.

Подобные языковые способы используют и нынешние писатели, которые часто прибегают к аутентичным словам и диалектизмам. И даже переводы иностранных произведений адаптируют таким образом.

Такие ситуации порождают интересные поиски читателей. В частности, в одной из известных сетей можно встретить описание ситуации, когда из одного небольшого предложения пришлось искать три слова в словарях, чтобы понять их значение и контекст рассказа. И к этим словам не всегда есть "сноски" с объяснением их значения.

Скриншот из беседы о словах / Тһгеԁѕ

Среди таких непонятных слов – свичадо. Не все знают его значение, а их в словарях – два.

Свичадо – существительное среднего рода, это поэтическое слово можно считать архаизмом. А обозначают им чаще всего – зеркало или зеркальце. Или же отшлифованную поверхность, отражающую предметы – даже водная поверхность.

Именно в таком значении слово можно найти в литературе:

Леся Украинка: "Донна Анна… перебирає у скриньці коштовні прикраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо".

Дмитрий Павличко: "Ми допливли сюди, де граби відбились у свічаді вод".

"Удалині видніється крихітне, мов блакитне свічадо, озерце". (з газеты).

Другое же значение слова – подвесной подсвечник для многих свечей, современные люстры-светильники. И часто, для подсвечника, можно встретить вариант – "свичадло".

"Все тут було, як і колись: у сінях і переходах стояли важкі світильники, під стелею висіли свічада, камінь підлоги витертий був до блиску тисячами ніг". (Семен Скляренко).

Поэтому в произведении его значение уже следует понимать из контекста и содержания.

Само же слово происходит от корня "свыч-", связанного со светом. Первоначально оно означало предмет, что "светит" или "отражает свет", потому что имеем другие слова с этим корнем – "свіча", "свічка", "свічник".

Считается, что слово "свічадо", как обозначение зеркала, заимствовано из польского языка – zwierciadło и претерпело трансформацию.

В поэтическом употреблении "свічадо" стало символом отражения – как внешнего, так и внутреннего – взгляд человека, душа человека, истина. То есть, выступает метафорой философского и поэтического видения:

Григорій Сковорода: "Найбільше ж не подобається нам свічадо душі твоєї…" .

Что такое свечадо: смотрите видео

В разных контекстах "свічадо" имеет такие соответствия:

зеркало (нейтральное),

(нейтральное), верцадло (устаревшее),

(устаревшее), люстра (диалектный),

(диалектный), зеркальце (маленький предмет),

(маленький предмет), трюмо (высокое зеркало на ножках).

Этот обязательный предмет нынешнего интерьера и женской сумочки, можно назвать как зеркалом, так и – подсвечником. Так что, значение слова вы точно знали, но просто не слышали такого слова. А теперь знаете и пользуйтесь им даже в ежедневных разговорах.

Это название еще можно встретить как собственное, "Свічадо" – как название издательства, творческих певческих коллективов, тематических встреч, клубов.

В украинском языке еще немало слов, которые мы забыли или нас заставили забыть. И такие подборки слов языковедов 24 Канал предлагает читателям, например – что такое, обава и кухта.

Изучайте украинские слова и говорите на украинском!