Яке значення у слова "свічадо", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Що означає слово – свічадо?
Сьогодні в Україні з'явилося дуже багато цікавої та якісної літератури – це і про якісний переклад, і про цікавий дизайн книг та ілюстрації.
І все більше читачів та поціновувачів літератури, які збирають власні бібліотеки та роблять огляди в соціальних мережах на книги.
Цікавим явищем стало перепрочитання та переосмислення української класики, зокрема і через мову написання твору. У них ми можемо побачити слова, які зараз уже вважаються архаїзмами та не завжди зрозумілі сучасній молоді.
Подібні мовні способи використовують і цьогочасні письменники, які часто вдаються до автентичних слів та діалектизмів. Та навіть переклади іноземних творів адаптують таким чином.
Такі ситуації породжують цікаві пошуки читачів. Зокрема, в одній з відомих мереж можна натрапити на опис ситуації, коли з одного невеликого речення довелося шукати три слова у словниках, щоб зрозуміти їх значення і контекст розповіді. І до цих слів не завжди є "зноски" з поясненням їх значення.
Скриншот з бесіди про слова / Тhreads
Серед таких незрозумілих слів – свічадо. Не усі знають його значення, а їх у словниках – два.
Свічадо – іменник середнього роду, це поетичне слово можна вважати архаїзмом. А позначають ним найчастіше – дзеркало чи люстерко. Або ж відшліфовану поверхню, що відображає предмети – навіть водна поверхня.
Саме у такому значенні слово можна знайти у літературі:
- Леся Українка: "Донна Анна… перебирає у скриньці коштовні прикраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо".
- Дмитро Павличко: "Ми допливли сюди, де граби відбились у свічаді вод".
- "Удалині видніється крихітне, мов блакитне свічадо, озерце". (з газети)
Інше ж значення слова – підвісний свічник для багатьох свічок, сучасні люстри-світильники. І часто, для свічника, можна зустріти варіант – "свічадло".
- "Все тут було, як і колись: у сінях і переходах стояли важкі світильники, під стелею висіли свічада, камінь підлоги витертий був до блиску тисячами ніг". (Семен Скляренко).
Тому у творі його значення уже варто розуміти з контексту та змісту.
Саме ж слово походить від кореня "свіч-", пов’язаного зі світлом. Первісно воно означало предмет, що "світить" або "відбиває світло", бо маємо інші слова з цим коренем – "свіча", "свічка", "свічник".
Вважається, що слово "свічадо", як позначення дзеркала, запозичене з польської мови – zwierciadło та зазнало трансформації.
У поетичному вжитку "свічадо" стало символом віддзеркалення – як зовнішнього, так і внутрішнього – погляд людини, душа людини, істина. Тобто, виступає метафорою філософського та поетичного бачення:
- Григорій Сковорода: "Найбільше ж не подобається нам свічадо душі твоєї…"
Що таке свічадо: дивіться відео
У різних контекстах "свічадо" має такі відповідники:
- дзеркало (нейтральне),
- верцадло (застаріле),
- люстро (діалектне),
- люстерко (маленький предмет),
- трюмо (високе дзеркало на ніжках).
Цей обов'язковий предмет цьогочасного інтер'єру та жіночої сумочки, можна назвати як дзеркалом, так і – свічадом. Одже, значення слова ви точно знали, але просто не чули такого слова. А тепер знаєте і користуйтеся ним навіть у щоденних розмовах.
Цю назву ще можна зустріти як власну, "Свічадо" – як назву видавницва, творчих співочих колективів, тематичних зустрічей, клубів.
Вивчайте українські слова та говоріть українською!