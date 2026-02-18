Яке значення у слова "свічадо", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Що таке "світлиця", про яку співав Ігор Білозір

Що означає слово – свічадо?

Сьогодні в Україні з'явилося дуже багато цікавої та якісної літератури – це і про якісний переклад, і про цікавий дизайн книг та ілюстрації.

І все більше читачів та поціновувачів літератури, які збирають власні бібліотеки та роблять огляди в соціальних мережах на книги.

Цікавим явищем стало перепрочитання та переосмислення української класики, зокрема і через мову написання твору. У них ми можемо побачити слова, які зараз уже вважаються архаїзмами та не завжди зрозумілі сучасній молоді.

Подібні мовні способи використовують і цьогочасні письменники, які часто вдаються до автентичних слів та діалектизмів. Та навіть переклади іноземних творів адаптують таким чином.

Такі ситуації породжують цікаві пошуки читачів. Зокрема, в одній з відомих мереж можна натрапити на опис ситуації, коли з одного невеликого речення довелося шукати три слова у словниках, щоб зрозуміти їх значення і контекст розповіді. І до цих слів не завжди є "зноски" з поясненням їх значення.

Скриншот з бесіди про слова / Тhreads

Серед таких незрозумілих слів – свічадо. Не усі знають його значення, а їх у словниках – два.

Свічадо – іменник середнього роду, це поетичне слово можна вважати архаїзмом. А позначають ним найчастіше – дзеркало чи люстерко. Або ж відшліфовану поверхню, що відображає предмети – навіть водна поверхня.

Саме у такому значенні слово можна знайти у літературі:

Леся Українка: "Донна Анна… перебирає у скриньці коштовні прикраси і приміряє їх до себе, дивлячись у свічадо".

Дмитро Павличко: "Ми допливли сюди, де граби відбились у свічаді вод".

"Удалині видніється крихітне, мов блакитне свічадо, озерце". (з газети)

Інше ж значення слова – підвісний свічник для багатьох свічок, сучасні люстри-світильники. І часто, для свічника, можна зустріти варіант – "свічадло".

"Все тут було, як і колись: у сінях і переходах стояли важкі світильники, під стелею висіли свічада, камінь підлоги витертий був до блиску тисячами ніг". (Семен Скляренко).

Тому у творі його значення уже варто розуміти з контексту та змісту.

Саме ж слово походить від кореня "свіч-", пов’язаного зі світлом. Первісно воно означало предмет, що "світить" або "відбиває світло", бо маємо інші слова з цим коренем – "свіча", "свічка", "свічник".

Вважається, що слово "свічадо", як позначення дзеркала, запозичене з польської мови – zwierciadło та зазнало трансформації.

У поетичному вжитку "свічадо" стало символом віддзеркалення – як зовнішнього, так і внутрішнього – погляд людини, душа людини, істина. Тобто, виступає метафорою філософського та поетичного бачення:

Григорій Сковорода: "Найбільше ж не подобається нам свічадо душі твоєї…"

Що таке свічадо: дивіться відео

У різних контекстах "свічадо" має такі відповідники:

дзеркало (нейтральне),

(нейтральне), верцадло (застаріле),

(застаріле), люстро (діалектне),

(діалектне), люстерко (маленький предмет),

(маленький предмет), трюмо (високе дзеркало на ніжках).

Цей обов'язковий предмет цьогочасного інтер'єру та жіночої сумочки, можна назвати як дзеркалом, так і – свічадом. Одже, значення слова ви точно знали, але просто не чули такого слова. А тепер знаєте і користуйтеся ним навіть у щоденних розмовах.

Цю назву ще можна зустріти як власну, "Свічадо" – як назву видавницва, творчих співочих колективів, тематичних зустрічей, клубів.

В українській мові ще чимало слів, які ми забули чи нас змусили забути. І такі добірки слів мовознавців 24 Канал пропонує читачам, як-от – що таке, обава і кухта.

Вивчайте українські слова та говоріть українською!