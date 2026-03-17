Привітання з Днем ангела Олексія пропонуємо привітання та листівки до іменин.

Якими словами привітати Олексія з Днем ангела?

Свій день ангела має кожен, навіть якщо видається, що такого імені в церковному календарі не існує. Хтось вважає, що День ангела – це другий День народження і це свято відзначають урочисто.

А 17 березня своє свій день святкують Олексії. Якщо серед ваших рідних чи друзів є чоловіки з таким іменем – це гарна нагода привітати зі святом, зателефонувати та надіслати листівку.

Цей день має дві назви – Теплого Олекси та День святого Олексія, чоловіка Божого.

З Днем ангела, Олексію!

Нехай небесний покровитель оберігає від негараздів, дарує міцне здоров’я, силу духу та щасливу долю. Бажаємо миру в серці, тепла в родині, вірних друзів поруч і здійснення всіх добрих задумів. Нехай кожен день приносить радість, благословення та нові можливості.



Хто такий святий Олексій Цього дня вшановують святого Олексій, чоловік Божий – одного з найшанованіших християнських святих. За церковним переданням, він жив у IV – V століттях, походив із багатої римської родини, але відмовився від розкішного життя заради служіння Богові. Святий Олексій багато років жив як скромний подвижник і жебрак, допомагав бідним та проводив життя в молитві. За свою смиренність і праведність він отримав ім’я "чоловік Божий".

Олексію, з Днем ангела!

Бажаю тобі міцного здоров’я, щастя, гармонії та успіху в усіх справах. Нехай життя буде наповнене радістю, добром і світлом, а твій ангел-охоронець завжди підтримує й захищає.

Щиро вітаю з Днем ангела, Олексію!

Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх бід, дарує силу духу та віру в себе. Бажаю, щоб у домі панували мир, любов і достаток, а доля дарувала тільки добрі події!

Вітаю з Днем ангела, Олексію!

Нехай твій небесний покровитель – Олексій, чоловік Божий – оберігає від негараздів, дарує здоров’я, силу та мудрість. Бажаю миру в душі, тепла в серці, надійних друзів поруч і здійснення всіх добрих мрій. Нехай кожен день приносить радість і Божу благодать!

Олексію, з Днем ангела!

Нехай весна принесе у твоє життя тепло, радість і багато щасливих днів. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і оберігає тебе.

З іменинами, Олексію!

Нехай у серці буде весна, у домі – тепло, а в житті – удача, мир і добрі люди поруч.

Які народні традиції та прикмети на святого Олекси?

У народному календарі це свято називають "Теплий Олекса", бо з цього дня, за повір’ями, починає по-справжньому приходити весна. Саме сьогодні робили народні прогнози на весну та врожай:

Якщо на Олекси тепло – весна буде рання і лагідна.

Якщо багато води від талого снігу – буде врожайний рік.

Яка погода 17 березня – такою буде й весна.

Якщо прилетіли жайворонки – скоро стане зовсім тепло.

Цікавий звичай! Колись у цей день пасічники вперше виносили вулики на пасіку, вважаючи, що після Олекси бджоли уже добре переживуть весну.

Нехай день Теплого Олекси принесе у ваш дім тепло, добрі новини та справжню весняну радість!