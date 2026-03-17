Поздравления с Днем ангела Алексея предлагаем поздравления и открытки к именинам.
Смотрите также Кто такой "ксендз": кого так называют и что это за профессия
Какими словами поздравить Алексея с Днем ангела?
Свой день ангела имеет каждый, даже если кажется, что такого имени в церковном календаре не существует. Кто-то считает, что День ангела – это второй День рождения и этот праздник отмечают торжественно.
А 17 марта свое свой день празднуют Алексеи. Если среди ваших родных или друзей есть мужчины с таким именем – это хорошая возможность поздравить с праздником, позвонить и отправить открытку.
О значение имени и почему не стоит называть "Олексія" – Лешей, Лехой и Алешей по-украински, ми писали раніше.
Этот день имеет два названия – "Теплого Олекси" и День святого Алексея, человека Божьего.
***
С Днем ангела, Алексея!
Пусть небесный покровитель оберегает от невзгод, дарит крепкое здоровье, силу духа и счастливую судьбу. Желаем мира в сердце, тепла в семье, верных друзей рядом и осуществления всех добрых замыслов. Пусть каждый день приносит радость, благословения и новые возможности.
Кто такой святой Алексей
В этот день почитают святого Алексей, человек Божий – одного из самых почитаемых христианских святых. По церковному преданию, он жил в IV – V веках, происходил из богатой римской семьи, но отказался от роскошной жизни ради служения Богу. Святой Алексей много лет жил как скромный подвижник и нищий, помогал бедным и проводил жизнь в молитве. За свое смирение и праведность он получил имя "Человек Божий".
***
Алексея, с Днем ангела!
Желаю тебе крепкого здоровья, счастья, гармонии и успеха во всех делах. Пусть жизнь будет наполнена радостью, добром и светом, а твой ангел-хранитель всегда поддерживает и защищает.
***
Искренне поздравляю с Днем ангела, Алексей!
Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всех бед, дарит силу духа и веру в себя. Желаю, чтобы в доме царили мир, любовь и достаток, а судьба дарила только хорошие события!
С Днем ангела, Алексею: смотрите видео
***
Поздравляю с Днем ангела, Алексею!
Пусть твой небесный покровитель – Алексей, муж Божий – оберегает от невзгод, дарит здоровье, силу и мудрость. Желаю мира в душе, тепла в сердце, надежных друзей рядом и исполнения всех добрых желаний. Пусть каждый день приносит радость и Божью благодать!
***
Алексея, с Днем ангела!
Пусть весна принесет в твою жизнь тепло, радость и много счастливых дней. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя.
***
С именинами, Алексей!
Пусть в сердце будет весна, в доме – тепло, а в жизни – удача, мир и добрые люди рядом.
Какие народные традиции и приметы на святого Алексея?
В народном календаре этот праздник называют "Теплый Олекса", потому что с этого дня, по поверьям, начинает по-настоящему приходить весна. Именно сегодня делали народные прогнозы на весну и урожай:
Если на Олексы тепло – весна будет ранняя и ласковая.
Если много воды от талого снега – будет урожайный год.
Какая погода 17 марта – такой будет и весна.
Если прилетели жаворонки – скоро станет совсем тепло.
Интересный обычай! Когда-то в этот день пасечники впервые выносили ульи на пасеку, считая, что после Олексы пчелы уже хорошо переживут весну.
Пусть день Теплого Олексы принесет в ваш дом тепло, хорошие новости и настоящую весеннюю радость!