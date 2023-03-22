Святослав Вакарчук и Тимоти Снайдер стали почетными докторами одного из самых престижных вузов

Харьковский национальный университет имени Каразина присвоил звание почетных докторов двум важным лицам – музыканту Святославу Вакарчуку и американскому историку Тимоти Снайдеру.

Соответствующее решение принял Ученая рада вуза. Ректор университета Татьяна Кагановская заверила, что Вакарчук и Снайдер пообещали посетить университет Каразина.

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"Сообщество Каразинского университета пополнилось, у нас появились еще два почетных доктора. Я уверена, что вместе мы сделаем очень многое для университета, образования, науки и просвещения, для нашей победы", – сказала она.

Что известно о новых почетных докторах университета:

Святослав Вакарчук – украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы", общественный деятель, бывший политический деятель и глава партии "Голос", композитор, автор песен, лейтенант ВСУ.

Тимоти Снайдер – американский историк, писатель, исследователь истории Восточной Европы. Он является постоянным членом Института гуманитарных наук в Вене и профессором Йельского университета. Он даже владеет украинским языком.

Добавим, что Снайдер исследует национализм, тоталитаризм и Холокост. В своей монографии "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" он обосновал тезис о том, что нацистский и советский режимы уничтожили около 14 миллионов жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, стран Балтии и в западных областях России.

К слову, папа Вакарчука – Иван был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины. В 2007 году он получил награду "Герой Украины".

Он также возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007-2010 годов был министром образования и науки Украины. Около 20 лет занимал должность ректора Львовского университета.