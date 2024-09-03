"Сын отказался от гранта на 100 тысяч": министр образования рассказал, как оставить молодежь в Украине

Украина понемногу теряет молодежь, которая едет получать высшее образование за границу. И хуже всего – в основном самую способную молодежь.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. И отметил: безусловно, каждая страна конкурирует за способного человека и стремится создать для него соответствующие программы.

Смотрите также Военные ЗВО Украины получили большое количество заявок на поступление, – Сырский

Как остановить отток молодежи за границу

Чиновник считает, что это происходит, в частности, из-за привлекательности высшего образования в той или иной стране. Поэтому МОН работает сегодня над реформой высшего образования.

На реплику о том, что "ребята боятся мобилизации", поэтому выезжают, пока имеют такую возможность, министр привел пример своего сына.

У меня два парня. Младший в прошлом году поступал. Ему в 10 классе предложили программы в Соединенных Штатах. 100 тысяч долларов грант и еще и расходы карманные, что-то десять тысяч долларов в год. Перед войной была возможность отправить его в тур по университетам, и он посмотрел университеты. И отказался,

– рассказал министр.

И уточнил, чего могут бояться ребята, которые выезжают за границу получать высшее образование.

Причины страха заключаются в том, что над этим страхом системно работает противник. С этим страхом не работают родители, и с этим страхом недостаточно поработала школа, чтобы избавиться от этого страха,

– заявил чиновник.

И вспомнил: ему в 2014 году также было страшно перед началом войны. Но добавил, что прошел учебный курс и перестало быть страшно.