Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. І зазначив: безумовно, кожна країна конкурує за здібну людину і прагне створити для неї відповідні програми.

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Як зупинити відтік молоді за кордон

Посадовець вважає, що це відбувається, зокрема, через привабливість вищої освіти у тій чи тій країні. Тож МОН працює на сьогодні над реформою вищої освіти.

На репліку про те, що "хлопці бояться мобілізації", тому виїжджають, поки мають таку можливість, міністр навів приклад свого сина.

У мене два хлопці. Молодший минулого року вступав. Йому в 10 класі запропонували програми в Сполучених Штатах. 100 тисяч доларів грант і ще й видатки кишенькові, щось десять тисяч доларів на рік. Перед війною була можливість відправити його в тур по університетах, і він подивився університети. І відмовився,

– розповів міністр.

І уточнив, чого можуть боятися хлопці, які виїжджають за кордон здобувати вищу освіту.

Причини страху полягають в тому, що над цим страхом системно працює противник. З цим страхом не працюють батьки, і з цим страхом недостатньо попрацювала школа, щоб позбавитися цього страху,

– заявив посадовець.

І пригадав: йому у 2014 році також було страшно перед початком війни. Але додав, що пройшов навчальний курс і перестало бути страшно.