Сирський також зазначив: вірить, що стати майбутніми офіцерами Збройних Сил України – свідоме бажання абітурієнтів. Тож висловив щиру подяку хлопцям і дівчатам за цей патріотичний та мужній вибір.

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Сирський заявив про значну кількість вступників до військових ЗВО

Головнокомандувач заявив, що Збройні Сили України потребують нових українських офіцерів – ерудованих, освічених, сильних та впевнених, для яких найвищими цінностями є збереження життя і здоров'я воїнів, а також непорушність Присяги на вірність нашому народові. Це, за його словами, запорука майбутнього нашої країни.

Шановні викладачі та педагоги, нині перед вами важливе завдання державної ваги – гідно підготувати нове покоління офіцерів! Бажаю Вам наснаги і талановитих, вдячних та допитливих учнів,

– заявив Сирський.

І резюмував: ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!