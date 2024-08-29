Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. При цьому вказав орієнтуватися на безпекову ситуацію.
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Як вчитимуться учні в Україні
Зеленський зазначив: пріоритет очевидний.
Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році,
– наголосив президент.
Він також запевнив, що всі умови для очного навчання уряд, обласна влада та громади мають забезпечити.
І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту,
– переконаний Зеленський.
- Нагадаємо, МОН України розробило стратегію "Школа офлайн". Зокрема, вона має на меті відновлення очного навчання для 300 тисяч учнів протягом навчального року. Наявність укриттів є головною передумовою.