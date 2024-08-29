Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні. При цьому вказав орієнтуватися на безпекову ситуацію.

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Як вчитимуться учні в Україні

Зеленський зазначив: пріоритет очевидний.

Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році,

– наголосив президент.

Він також запевнив, що всі умови для очного навчання уряд, обласна влада та громади мають забезпечити.

І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту,

– переконаний Зеленський.

Зазначимо, за даними Міносвіти України, станом на кінець навчального року близько мільйона українських дітей навчалися онлайн.