Тома: можно ли только так сокращать имя Тамара, и какие еще возможности у этого имени
- Имя Тамара имеет древнееврейское происхождение, означает "финиковая пальма", с ласкательными формами как Тома, Томка, Томуся.
- Имя Тома может быть как женским сокращением от Тамара, так и мужским именем, известным в христианской традиции как имя апостола Фомы.
В мире глобализации мы часто забываем, что имя – это больше, чем отметка в паспорте. Это символ, формирующий нашу культурную принадлежность и открывающий дверь к глубинной истории языка.
О происхождении и значении имени Тамара, рассказываем со ссылкой на Википедию.
Кого можно называть Тома?
Имя – это не только знак индивидуальности, но и культурный код, что сохраняет историю народов и их языков. Заимствованные имена претерпевают трансформации и звучание, а в ласкательных вариантах – меняются до неузнаваемости. А еще могут быть как мужским, так и женским вариантом.
Среди ваших знакомых есть женщины с именем Тома? Чаще всего так называют обладательницу имени – Тамара. Однако, еще имя имеет и другие возможности.
Это женское имя имеет древнееврейское происхождение, "тамар" переводится как – "финиковая пальма. На родине имени, в Израиле, короткий вариант – Тэмми, а не Тома.
Женщина с именем Тамара упоминается и в библейских текстах как Фамарь, – дочь царя Давида. В средневековье имя распространялось в Грузии и Армении, где его давали представительницам королевских родов, самая известная владелица – царица Тамара Великая, правившая в XII веке.
В славянских языках из имени Тамара образовали немало ласкательных форм:
- Тома,
- Томка,
- Томуся,
- Томуля,
- Томочка,
- Тамуся,
- Тама,
- Тамарка,
- Тата,
- Муся,
- Ама,
- Марка.
Характер Тамара имеет твердый, она целеустремленная, обладает внутренним достоинством, эмоциональной отзывчивостью и естественным чувством справедливости. В жизни Тамары часто сочетаются женственность и сила, спокойствие и настойчивость и это ощутимо из вариантов имени.
Именины Тамара празднует – 14 мая.
Однако, если мы говорим об имени Тома, такой вариант тоже существует, это может быть и мужское имя. В славянских языках это форма имени Хома, на греческом Θωμᾶς, а на латыни – Thomas, что означает "близнец". В христианской традиции известно благодаря апостолу Фома, одному из двенадцати учеников Иисуса Христа. Во французской, сербской, болгарской и украинской традиции имя Тома употребляется как самостоятельное мужское имя.
Имя Тома – это пример того, как одно слово может вмещать различные культурные и языковые традиции, оставаясь живым в современном языковом пространстве. И оно до сих пор имеет сторонников
Кроме того Тамара, это еще:
- фамилия – Адриан Эрнандес Тамара, венесуэльская правозащитница;
- название реки: римское название реки Тамбре;
- название населенного пункта: поселок в Антрацитовском районе Луганской области;
- название астероида: астероид главного пояса – "326 Тамара".
Поэтому в коротком варианте Тома – может быть женским, от Тамара и мужским – от Хома / Thomas. В современной культуре имя Тома может быть как официальным, так и уменьшительно-ласкательным вариантом.
Это не единственное имя, которое имеет еврейское происхождение, еще – Елизавета, оно приобрело интересное звучание в ласкательных формах в украинском языке.