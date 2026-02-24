Тома: можно ли только так сокращать имя Тамара, и какие еще возможности у этого имени

В мире глобализации мы часто забываем, что имя – это больше, чем отметка в паспорте. Это символ, формирующий нашу культурную принадлежность и открывающий дверь к глубинной истории языка.

О происхождении и значении имени Тамара, рассказываем со ссылкой на Википедию.

Кого можно называть Тома?

Имя – это не только знак индивидуальности, но и культурный код, что сохраняет историю народов и их языков. Заимствованные имена претерпевают трансформации и звучание, а в ласкательных вариантах – меняются до неузнаваемости. А еще могут быть как мужским, так и женским вариантом.

Среди ваших знакомых есть женщины с именем Тома? Чаще всего так называют обладательницу имени – Тамара. Однако, еще имя имеет и другие возможности.

Это женское имя имеет древнееврейское происхождение, "тамар" переводится как – "финиковая пальма. На родине имени, в Израиле, короткий вариант – Тэмми, а не Тома.

Женщина с именем Тамара упоминается и в библейских текстах как Фамарь, – дочь царя Давида. В средневековье имя распространялось в Грузии и Армении, где его давали представительницам королевских родов, самая известная владелица – царица Тамара Великая, правившая в XII веке.

В славянских языках из имени Тамара образовали немало ласкательных форм:

Тома,

Томка,

Томуся,

Томуля,

Томочка,

Тамуся,

Тама,

Тамарка,

Тата,

Муся,

Ама,

Марка.

Характер Тамара имеет твердый, она целеустремленная, обладает внутренним достоинством, эмоциональной отзывчивостью и естественным чувством справедливости. В жизни Тамары часто сочетаются женственность и сила, спокойствие и настойчивость и это ощутимо из вариантов имени.

Именины Тамара празднует – 14 мая.

Однако, если мы говорим об имени Тома, такой вариант тоже существует, это может быть и мужское имя. В славянских языках это форма имени Хома, на греческом Θωμᾶς, а на латыни – Thomas, что означает "близнец". В христианской традиции известно благодаря апостолу Фома, одному из двенадцати учеников Иисуса Христа. Во французской, сербской, болгарской и украинской традиции имя Тома употребляется как самостоятельное мужское имя.

Имя Тома – это пример того, как одно слово может вмещать различные культурные и языковые традиции, оставаясь живым в современном языковом пространстве. И оно до сих пор имеет сторонников

Кроме того Тамара, это еще:

фамилия – Адриан Эрнандес Тамара, венесуэльская правозащитница;

название реки: римское название реки Тамбре;

название населенного пункта: поселок в Антрацитовском районе Луганской области;

название астероида: астероид главного пояса – "326 Тамара".

Поэтому в коротком варианте Тома – может быть женским, от Тамара и мужским – от Хома / Thomas. В современной культуре имя Тома может быть как официальным, так и уменьшительно-ласкательным вариантом.

Это не единственное имя, которое имеет еврейское происхождение, еще – Елизавета, оно приобрело интересное звучание в ласкательных формах в украинском языке.