"На оновленій землі врага не буде": цитаты Тараса Шевченко, которые должен знать каждый украинец

9 марта Украина отмечает 209-ю годовщину со дня рождения своего гения Тараса Шевченко. В этот день стоит упомянуть пророческие фразы об Украине, которую он нам оставил.

Искреннее слово Тарасово иногда звучало как струна, а иногда было похоже на острый тяжелый меч. 24 Канал подскажет цитаты из произведений Кобзаря, которые должен знать каждый украинец.

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Цитаты Пророка Тараса Шевченко, которые должен знать каждый украинец

Эти лучшие цитаты гения украинской поэзии не теряют актуальность даже сегодня. Особенно во время войны Украины против России.

Не вмирає душа наша, Не вмирає воля.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!

“Поховайте та вставайте, Кайдани порвіте І вражою злою кpoв'ю Волю окропіте.

Кохайтеся, чорнобриві, та не з мocкалями, бо мocкалі – чужі люде, роблять лихо з вами.

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню, тяжкую минуту за неї Господа моліть.

Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…

Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, заплаче серденько!

Огонь запеклих не пече…

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте.

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

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