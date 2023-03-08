"Основалплохую компанию": лучшие мемы о Тарасе Шевченко, которые вас поразят

9 марта Украина отмечает день рождения гения и пророка – Тараса Шевченко. О его жизни и творчестве написали не только немало книг и публикаций, но и создали мемы.

Эти мемы поразят не только учителей и учеников, но всех украинцев. 24 Канал предлагает вам подборку лучших мемов о Кобзаре и небольшое объяснение к ним.

Читайте Что нам оставил Тарас Шевченко: 6 посланий украинцам во время войны

Лучшие мемы о Тарасе Шевченко, которые вас поразят

Так, 9 – 10 марта в Украине будут отмечать Шевченковские дни. Украинский Пророк оставил нам немало посланий, в том числе и о России. Однако юмор о Кобзаре также сегодня будет актуальным и уместным.

Заметим: весной 1838 года Карл Брюллов и Василий Жуковский решили выкупить молодого поэта из крепостного права. Энгельгардт согласился отпустить крепостного крестьянина за большие деньги – 2500 рублей.

Имейте в виду: в Киеве в 1846 году создали тайную политическую организацию, которая приобрела антикрепостнический характер – Кирилло-Мефодиевское общество. В это братство входили Шевченко, Гулак, Навроцкий и другие. Они сражались за ликвидацию крепостного права. К теме "Когда слышишь голоса – а это учитель во время онлайн-урока": лучшие образовательные мемы – 2022 Во время войны с Россией актуальны – как никогда – такие мемы:

И не забывайте: