"Основалплохую компанию": лучшие мемы о Тарасе Шевченко, которые вас поразят
Источник:Образование
9 марта Украина отмечает день рождения гения и пророка – Тараса Шевченко. О его жизни и творчестве написали не только немало книг и публикаций, но и создали мемы.
Эти мемы поразят не только учителей и учеников, но всех украинцев. 24 Канал предлагает вам подборку лучших мемов о Кобзаре и небольшое объяснение к ним.
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Лучшие мемы о Тарасе Шевченко, которые вас поразят
Так, 9 – 10 марта в Украине будут отмечать Шевченковские дни. Украинский Пророк оставил нам немало посланий, в том числе и о России. Однако юмор о Кобзаре также сегодня будет актуальным и уместным.
Имейте в виду: в Киеве в 1846 году создали тайную политическую организацию, которая приобрела антикрепостнический характер – Кирилло-Мефодиевское общество. В это братство входили Шевченко, Гулак, Навроцкий и другие. Они сражались за ликвидацию крепостного права.
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Во время войны с Россией актуальны – как никогда – такие мемы: